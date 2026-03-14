شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خطاب به « دلاوران گارد جاویدان» گفت: «از شما، دلیرترین و فداکارترین فرزندان ایران، می‌خواهم که به‌عنوان نیروی پیشگام ملت، به هر شکل ممکن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی را، که اکنون از آسمان زیر ضربات سنگین است، بیش از پیش فرسوده و تضعیف کنید تا زمینه فروپاشی نهایی آن فراهم شود.»

او در عین حال تاکید کرد: «در نظر داشته باشید که این، فراخوانی برای تظاهرات خیابانی نیست؛ بلکه فراخوانی به شما، جوانان گارد جاویدان، برای وارد آوردن ضربه‌های هوشمندانه و مؤثر به سرکوبگران خسته و فرسوده است تا راه برای حضور میلیونی ملت ایران در خیابان‌ها هموارتر شود.»

شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود به گارد جاویدان گفت: « به شما، به شجاعت و فداکاری‌تان درود می‌فرستم. در سه ماه گذشته، هزاران تن از شما در هسته‌های کوچک اما موثر در سراسر ایران جلوه‌هایی درخشان از دلاوری آفریده‌اید. آنچه شما کرده‌اید برای سده‌ها روایت خواهد شد. ملت ایران فداکاری شما و بهایی را که به‌ویژه در ۱۸ و ۱۹ دی برای آزادی میهن پرداخته‌اید هرگز فراموش نخواهد کرد.»

او افزود: «به شما گفته بودم که کمک در راه است. اکنون آن کمک رسیده است.»

شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود به گارد جاویدان گفت: «در عین حال، حفظ جان خود را در اولویت قرار دهید چرا که حضور شما در نبرد نهایی برای حفاظت از سیل میلیونی جمعیت، لازم و ضروری است.»

او گفت: « شما از تبار رستم و کاوه‌اید و دشمنان شما از جنس ضحاک. در این نبرد خیر و شر، میان نور و تاریکی، شما در سوی درست تاریخ ایستاده‌اید و امید و دعای یک ملت بزرگ بدرقه راه شماست.»

شاهزاده رضا پهلوی در پایان پیام خود خطاب به گارد جاویدان افزود: «بی‌صبرانه در انتظار روزی هستم که در نخستین شهر آزادشده ایران در کنار شما بایستم و با هم پیروزی نهایی را رقم بزنیم.»