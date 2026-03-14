جزیره خارک که آمریکا اعلام کرد مواضع نظامی آن را هدف قرار داده، مرکز اصلی صادرات نفت ایران است و حدود ۹۰ درصد نفت صادراتی جمهوری اسلامی از این جزیره عبور می‌کند. موضوعی که باعث شده حمله به آن از سال‌ها پیش یکی از حساس‌ترین سناریوها برای بازار انرژی و حکومت ایران به شمار برود.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، شنبه ۲۳ اسفند در شبکه‌های اجتماعی نوشت ایالات متحده «تمام اهداف نظامی» در خارک را «کاملا نابود کرده» و هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همچنان در کشتیرانی در تنگه هرمز اخلال ایجاد کند ، زیرساخت‌های نفتی نیز می‌توانند هدف حمله قرار گیرند.

داده‌های سامانه‌های نظارتی تانکر ترکر و کپلر نشان می‌دهند ایران، که پیش از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا در ۹ اسفند، تولید نفت خود را بالا برده بود، همچنان روزانه بین ۱.۱ تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند.

در همین حال، بازارها به‌دقت در پی هر نشانه‌ای از آسیب به شبکه خطوط لوله، پایانه‌ها و مخازن ذخیره‌سازی خارک هستند. زیرا حتی یک اختلال محدود هم می‌تواند فشار بر بازار جهانی نفت را افزایش دهد.

