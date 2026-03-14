ارتش اسرائیل: یک فرمانده دیگر سپاه در لبنان کشته شد
ارتش اسرائیل با انتشار بیانیهای اعلام کرد که در جریان حملهای در هفته جاری در لبنان، یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از بین برده است.
بهگفته ارتش اسرائیل، در حمله روز چهارشنبه، هشام عبدالکریم یاسین هدف قرار گرفت. در این بیانیه گفته شده است که او «فرماندهی کلیدی» در واحد ارتباطات حزبالله و همچنین در «سپاه فلسطین» نیروی قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران، بود.
در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده است که یاسین در کمک به بازسازی توانمندیهای حزبالله نقش داشت و برای «پیشبرد تثبیت حضور جمهوری اسلامی در لبنان» تلاش میکرد.