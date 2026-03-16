محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، در گفت‌وگویی تلفنی هشدار دادند حملات مداوم جمهوری اسلامی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، تنش‌زا و خطرناک است و امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری عربستان سعودی، آن‌ها تاکید کردند کشورهای شورای همکاری خلیج فارس «با تمام قوا به تلاش برای دفاع از خود ادامه خواهند داد و تمام منابع موجود را برای حمایت از امنیت منطقه و برقراری ثبات آن فراهم خواهند کرد».



