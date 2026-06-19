صرح النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني، حسن فضل الله، لوكالة "رويترز"، بأن إيران أبلغت حزب الله بأن المحادثات مع الولايات المتحدة لن تستمر دون إقرار وقف شامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.

وأضاف أنه يجب على الحكومة اللبنانية رفض أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل طالما استمرت الهجمات الإسرائيلية.

وشدد فضل الله على أن موقف حزب الله يرتكز على أن أي مسار سياسي أو تفاوضي يجب أن يبدأ بعد الوقف الكامل للهجمات الإسرائيلية.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد نقلت سابقًا عن دبلوماسي قوله إن إيران اشترطت الحصول على ضمانات بإنهاء الصراع في لبنان لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا.