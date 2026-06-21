وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر دولي للسياسات في القدس يوم 21 يونيو 2026: "لا أستطيع أن أقول متى سيسقط هذا النظام، لكنني أعتقد أننا أوجدنا الظروف اللازمة لسقوطه في المستقبل".

وتابع: "سيكون ذلك هو الانتصار الحقيقي، عندما يستعيد الشعب الإيراني زمام مصيره ويطيح بهذا النظام العنيف الذي أبقاه والعالم في حالة خوف".

كما قال إن إسرائيل لم تكن تواجه إيران فقط، بل استهدفت أيضًا ما وصفه بـ"محور الإرهاب الإيراني".