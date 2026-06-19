قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران)، في معرض رده على مقتل أربعة عسكريين إسرائيليين في جنوب لبنان، إن بلاده لن تتسامح مع أي هجوم يستهدف قواتها أو أراضيها، وإن حزب الله سيدفع ثمنًا باهظًا لقاء هذه الهجمات.

وكتب نتنياهو، في رسالة عبر منصة "إكس": "أوامري واضحة؛ إسرائيل لن تتسامح مع الهجوم على قواتها أو أراضيها، وحزب الله سيدفع ثمنًا باهظًا جدًا لقاء هذه الهجمات".

كما أعلن عقده اجتماعًا صباح الجمعة لتقييم الوضع مع وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن جيش بلاده سيواصل عملياته لمواجهة ما وصفه بالتهديدات ضد القوات والأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن إسرائيل ستبقى في الشريط الأمني بجنوب لبنان لحماية المستوطنات الشمالية لأي وقت تقتضيه الحاجة.