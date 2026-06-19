قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران)، في معرض رده على مقتل أربعة عسكريين إسرائيليين في جنوب لبنان، إن بلاده لن تتسامح مع أي هجوم يستهدف قواتها أو أراضيها، وإن حزب الله سيدفع ثمنًا باهظًا لقاء هذه الهجمات.
وكتب نتنياهو، في رسالة عبر منصة "إكس": "أوامري واضحة؛ إسرائيل لن تتسامح مع الهجوم على قواتها أو أراضيها، وحزب الله سيدفع ثمنًا باهظًا جدًا لقاء هذه الهجمات".
كما أعلن عقده اجتماعًا صباح الجمعة لتقييم الوضع مع وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن جيش بلاده سيواصل عملياته لمواجهة ما وصفه بالتهديدات ضد القوات والأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن إسرائيل ستبقى في الشريط الأمني بجنوب لبنان لحماية المستوطنات الشمالية لأي وقت تقتضيه الحاجة.
صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، بأنه بعد الحرب ضد إيران لم يجد أي حدود لممارسة سلطته، ملوحًا أنه ربما يكون "الرجل الأكثر نفوذًا وقوة في التاريخ".
وقال في هذه المقابلة إن قادة دول مجموعة السبع صدقوا كلماته عندما قال لهم مازحًا "أنا الرئيس". كما ذكر ترامب أن المسؤولين الإسرائيليين يكنون له "احترامًا كبيرًا" وينصاعون لمطالبه.
وأشار موقع "أكسيوس"، استنادًا إلى كتاب "تغيير النظام" من تأليف مادي هابرمان وجوناثان سوان، إلى أن ترامب استشهد بوثيقة تُظهره كشخصية أكثر قوة ونفوذًا من قادة مثل أتيلا الهوني، وجنكيز خان، ونابليون، وجوزيف ستالين، وماو تسي تونغ، وأدولف هتلر.
وأضاف ترامب أن العامل الوحيد الذي يحد من قوته هو الاقتصاد، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب كان يمكن أن يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي، واعتبر قراره بدعم توقيع مذكرة التفاهم مع إيران هو العامل الذي حال دون حدوث هذا الوضع. وتابع، مشيرًا إلى هربرت هوفر، الرئيس الحادي والثلاثين للولايات المتحدة الذي ارتبط اسمه بالكساد الكبير: "لديّ أمنية واحدة كرئيس؛ لا أريد أبدًا أن أتحول إلى هربرت هوفر".
انتقد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي استمرار عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية، واصفًا هذا الإجراء بأنه يتناقض مع النص الصريح لقانون تعليق التعاون مع الوكالة.
وكتب في منشور، عبر منصة "إكس"، أن البرلمان سيقف في وجه "خرق القانون والاستسلام".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تستمر فيه الخلافات بين مسؤولي النظام الإيراني بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة؛ حيث كان رضائي قد وصف التفاهم سابقًا بأنه "غير متوازن" ولم تُراعَ فيه "الخطوط الحمراء لطهران".
ذكر السفير البريطاني السابق بطهران وكبير المفاوضين البريطانيين في المحادثات النووية مع إيران، سايمون غاس، في مقال بصحيفة "فايننشال تايمز"، أن التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران سيكون أصعب بكثير مما كان عليه وقت الاتفاق السابق "2015" في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما.
وأضاف أن ذلك يأتي لأن عدد الأطراف المشاركة في العملية أصبح أكبر، كما أن القضايا محل الخلاف باتت أوسع نطاقًا.
وأشار إلى أن المهلة المحددة بـ 60 يومًا للمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران غير كافية، مذكّرًا بأن مفاوضات الاتفاق النووي السابق استغرقت نحو 20 شهرًا. ووفقًا له، فإن التعقيدات الفنية إلى جانب النقاشات السياسية الصعبة داخل البلدين ستجعل من الصعب التوصل إلى تسوية سريعة بشأن حدود التنازلات.
كما كتب غاس أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران تفتقر إلى الدقة الكافية، وقد تفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة من الطرفين.
وأضاف في جزء آخر من مقاله أن المسؤولين الإيرانيين أظهروا في السابق استعدادًا لتحمل ضغوط اقتصادية وسياسية طويلة الأمد من أجل تحقيق أهدافهم الاستراتيجية، مرجحًا أن الجيل الجديد من السياسيين الأمنيين في طهران قد يفضل «الصمود والمقاومة» على التسوية السريعة.
كما أشار السفير البريطاني السابق إلى أن نفوذ المؤسسات الأمنية، وخاصة الحرس الثوري، قد ازداد داخل بنية السلطة في إيران، وأن العديد داخل هذه المؤسسات يعتقدون أن المواجهات ستُستأنف عاجلاً أم آجلاً، وأن المفاوضات ليست سوى استمرار للصراع بوسائل أخرى.
ذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال في مقابلة ستُنشر قريباً، إنه لم يجد أي قيود على سلطته منذ الحرب مع إيران، بل طرح فكرة أكثر طموحاً مفادها أنه قد يكون "أقوى رجل في التاريخ".
وفي الحوار نفسه، قال ترامب إن قادة مجموعة السبع صدقوا حديثه عندما قال مازحاً: "أنا الرئيس".
ورداً على انتقادات بعض الجمهوريين المتشددين للاتفاق مع إيران، قال ترامب لـ"أكسيوس" إن هناك أشخاصاً كان يكنّ لهم الاحترام في السابق، لكنه لم يعد يحترمهم بسبب ما وصفه بتشددهم.
وأضاف ترامب: "لولا وجودي، لما كانت إسرائيل موجودة اليوم". كما أشار إلى أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة، لكنه قال: "علينا أن نبقيه متوازناً إلى حد ما".
وأكد ترامب أن التفاهم الذي وقّعته إيران يعني في الواقع "استسلاماً غير مشروط"، كما يعني أيضاً "تغييراً للنظام".
وفي جزء آخر من المقابلة، قال ترامب: "لدي أمنية رئيسية واحدة؛ لا أريد أبداً أن أصبح مثل هربرت هوفر".
وكان ترامب يشير إلى الرئيس الحادي والثلاثين للولايات المتحدة، هربرت هوفر، الذي ارتبط اسمه تاريخياً بفترة الكساد الكبير.
ذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال في مقابلة ستُنشر قريباً، إنه لم يجد أي قيود على سلطته منذ الحرب مع إيران، بل طرح فكرة أكثر طموحاً مفادها أنه قد يكون "أقوى رجل في التاريخ".
وفي الحوار نفسه، قال ترامب إن قادة مجموعة السبع صدقوا حديثه عندما قال مازحاً: "أنا الرئيس".
ورداً على انتقادات بعض الجمهوريين المتشددين للاتفاق مع إيران، قال ترامب لـ"أكسيوس" إن هناك أشخاصاً كان يكنّ لهم الاحترام في السابق، لكنه لم يعد يحترمهم بسبب ما وصفه بتشددهم.
وأضاف ترامب: "لولا وجودي، لما كانت إسرائيل موجودة اليوم". كما أشار إلى أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة، لكنه قال: "علينا أن نبقيه متوازناً إلى حد ما".
وأكد ترامب أن التفاهم الذي وقّعته إيران يعني في الواقع "استسلاماً غير مشروط"، كما يعني أيضاً "تغييراً للنظام".
وفي جزء آخر من المقابلة، قال ترامب: "لدي أمنية رئيسية واحدة؛ لا أريد أبداً أن أصبح مثل هربرت هوفر".
وكان ترامب يشير إلى الرئيس الحادي والثلاثين للولايات المتحدة، هربرت هوفر، الذي ارتبط اسمه تاريخياً بفترة الكساد الكبير.