قال خطيب الجمعة بـ "قم"، محمد سعيدي، تعليقًا على رسالة المرشد مجتبى خامنئي، بشأن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، إن مسؤولي البلاد لن يخضعوا لمطالب أميركا غير القانونية في حال لجوئها إلى "الأطماع الزائدة".

وأضاف، في خطبة صلاة الجمعة بمدينة قم، أن مجتبى خامنئي أكد في رسالته صيانة حقوق البلاد وجبهة المقاومة، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع سيكون أساسًا لتقييم وتوقعات الشعب.

وتابع سعيدي أن الشعب الإيراني، ورغم تجاربه مع النكث الأميركي للعهود، يؤكد على حفظ الوحدة احترامًا لرأي المرشد الإيراني، ويأمل أن يلتزم الطرف الآخر بتعهداته.