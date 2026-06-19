صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، بأنه بعد الحرب ضد إيران لم يجد أي حدود لممارسة سلطته، ملوحًا أنه ربما يكون "الرجل الأكثر نفوذًا وقوة في التاريخ".
وقال في هذه المقابلة إن قادة دول مجموعة السبع صدقوا كلماته عندما قال لهم مازحًا "أنا الرئيس". كما ذكر ترامب أن المسؤولين الإسرائيليين يكنون له "احترامًا كبيرًا" وينصاعون لمطالبه.
وأشار موقع "أكسيوس"، استنادًا إلى كتاب "تغيير النظام" من تأليف مادي هابرمان وجوناثان سوان، إلى أن ترامب استشهد بوثيقة تُظهره كشخصية أكثر قوة ونفوذًا من قادة مثل أتيلا الهوني، وجنكيز خان، ونابليون، وجوزيف ستالين، وماو تسي تونغ، وأدولف هتلر.
وأضاف ترامب أن العامل الوحيد الذي يحد من قوته هو الاقتصاد، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب كان يمكن أن يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي، واعتبر قراره بدعم توقيع مذكرة التفاهم مع إيران هو العامل الذي حال دون حدوث هذا الوضع. وتابع، مشيرًا إلى هربرت هوفر، الرئيس الحادي والثلاثين للولايات المتحدة الذي ارتبط اسمه بالكساد الكبير: "لديّ أمنية واحدة كرئيس؛ لا أريد أبدًا أن أتحول إلى هربرت هوفر".
انتقد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي استمرار عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية، واصفًا هذا الإجراء بأنه يتناقض مع النص الصريح لقانون تعليق التعاون مع الوكالة.
وكتب في منشور، عبر منصة "إكس"، أن البرلمان سيقف في وجه "خرق القانون والاستسلام".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تستمر فيه الخلافات بين مسؤولي النظام الإيراني بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة؛ حيث كان رضائي قد وصف التفاهم سابقًا بأنه "غير متوازن" ولم تُراعَ فيه "الخطوط الحمراء لطهران".
ذكر السفير البريطاني السابق بطهران وكبير المفاوضين البريطانيين في المحادثات النووية مع إيران، سايمون غاس، في مقال بصحيفة "فايننشال تايمز"، أن التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران سيكون أصعب بكثير مما كان عليه وقت الاتفاق السابق "2015" في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما.
وأضاف أن ذلك يأتي لأن عدد الأطراف المشاركة في العملية أصبح أكبر، كما أن القضايا محل الخلاف باتت أوسع نطاقًا.
وأشار إلى أن المهلة المحددة بـ 60 يومًا للمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران غير كافية، مذكّرًا بأن مفاوضات الاتفاق النووي السابق استغرقت نحو 20 شهرًا. ووفقًا له، فإن التعقيدات الفنية إلى جانب النقاشات السياسية الصعبة داخل البلدين ستجعل من الصعب التوصل إلى تسوية سريعة بشأن حدود التنازلات.
كما كتب غاس أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران تفتقر إلى الدقة الكافية، وقد تفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة من الطرفين.
وأضاف في جزء آخر من مقاله أن المسؤولين الإيرانيين أظهروا في السابق استعدادًا لتحمل ضغوط اقتصادية وسياسية طويلة الأمد من أجل تحقيق أهدافهم الاستراتيجية، مرجحًا أن الجيل الجديد من السياسيين الأمنيين في طهران قد يفضل «الصمود والمقاومة» على التسوية السريعة.
كما أشار السفير البريطاني السابق إلى أن نفوذ المؤسسات الأمنية، وخاصة الحرس الثوري، قد ازداد داخل بنية السلطة في إيران، وأن العديد داخل هذه المؤسسات يعتقدون أن المواجهات ستُستأنف عاجلاً أم آجلاً، وأن المفاوضات ليست سوى استمرار للصراع بوسائل أخرى.
ذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال في مقابلة ستُنشر قريباً، إنه لم يجد أي قيود على سلطته منذ الحرب مع إيران، بل طرح فكرة أكثر طموحاً مفادها أنه قد يكون "أقوى رجل في التاريخ".
وفي الحوار نفسه، قال ترامب إن قادة مجموعة السبع صدقوا حديثه عندما قال مازحاً: "أنا الرئيس".
ورداً على انتقادات بعض الجمهوريين المتشددين للاتفاق مع إيران، قال ترامب لـ"أكسيوس" إن هناك أشخاصاً كان يكنّ لهم الاحترام في السابق، لكنه لم يعد يحترمهم بسبب ما وصفه بتشددهم.
وأضاف ترامب: "لولا وجودي، لما كانت إسرائيل موجودة اليوم". كما أشار إلى أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة، لكنه قال: "علينا أن نبقيه متوازناً إلى حد ما".
وأكد ترامب أن التفاهم الذي وقّعته إيران يعني في الواقع "استسلاماً غير مشروط"، كما يعني أيضاً "تغييراً للنظام".
وفي جزء آخر من المقابلة، قال ترامب: "لدي أمنية رئيسية واحدة؛ لا أريد أبداً أن أصبح مثل هربرت هوفر".
وكان ترامب يشير إلى الرئيس الحادي والثلاثين للولايات المتحدة، هربرت هوفر، الذي ارتبط اسمه تاريخياً بفترة الكساد الكبير.
ذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال في مقابلة ستُنشر قريباً، إنه لم يجد أي قيود على سلطته منذ الحرب مع إيران، بل طرح فكرة أكثر طموحاً مفادها أنه قد يكون "أقوى رجل في التاريخ".
وفي الحوار نفسه، قال ترامب إن قادة مجموعة السبع صدقوا حديثه عندما قال مازحاً: "أنا الرئيس".
ورداً على انتقادات بعض الجمهوريين المتشددين للاتفاق مع إيران، قال ترامب لـ"أكسيوس" إن هناك أشخاصاً كان يكنّ لهم الاحترام في السابق، لكنه لم يعد يحترمهم بسبب ما وصفه بتشددهم.
وأضاف ترامب: "لولا وجودي، لما كانت إسرائيل موجودة اليوم". كما أشار إلى أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة، لكنه قال: "علينا أن نبقيه متوازناً إلى حد ما".
وأكد ترامب أن التفاهم الذي وقّعته إيران يعني في الواقع "استسلاماً غير مشروط"، كما يعني أيضاً "تغييراً للنظام".
وفي جزء آخر من المقابلة، قال ترامب: "لدي أمنية رئيسية واحدة؛ لا أريد أبداً أن أصبح مثل هربرت هوفر".
وكان ترامب يشير إلى الرئيس الحادي والثلاثين للولايات المتحدة، هربرت هوفر، الذي ارتبط اسمه تاريخياً بفترة الكساد الكبير.
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن المحادثات التي كان من المقرر إجراؤها، يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران)، بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع "برغنستوك" الجبلي، لن تُعقد.
وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة، بأن هذا الإعلان جاء بعد أن صرح متحدث باسم البيت الأبيض بإلغاء جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رحلته المقررة إلى سويسرا للاجتماع بالمفاوضين الإيرانيين.
وكان البيت الأبيض قد عزا في وقت سابق سبب قرار فانس هذا إلى تعقيدات لوجستية وتنسيقات متعلقة بالمفاوضات.
وكان من المقرر أن يلتقي فانس المفاوضين الإيرانيين لبدء محادثات حول تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب.
وكان من المفترض أن تُعقد هذه المباحثات في أعقاب توقيع "مذكرة التفاهم"، من قِبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، والتي حددت الإطار الأولي للمحادثات اللاحقة بين واشنطن وطهران.
إيران وقضية حزب الله اللبناني
في غضون ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن موقف طهران بشأن انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان، قد يكون أحد أسباب عدم انعقاد المحادثات المقررة يوم الجمعة.
وكتب "أكسيوس" أن البيت الأبيض أعلن رسمياً أن سبب تأجيل رحلة نائب ترامب يعود إلى "اعتبارات لوجستية"، مستدركاً أن هناك مؤشرات تدل على أن الوضع الهش لوقف إطلاق النار في لبنان لعب دوراً في هذا القرار أيضاً.
وأضاف الموقع أنه قبل ساعات قليلة من إعلان إلغاء رحلة دي فانس، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان؛ وهو الأمر الذي يمكن أن يكون قد ألقى بظلاله على أجواء المفاوضات المقررة بين طهران واشنطن.
ومن جهة أخرى، كتبت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، في تقرير لها، يوم الخميس 18 يونيو، أنه في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، فإن "بدء المفاوضات بشأن ملفات أخرى" يعد خطأً، ويبدو أن هذا الموضوع هو سبب "عدم رغبة" فريق التفاوض الإيراني في عقد اجتماع 19 يونيو في جنيف.
وأضافت "تسنيم" أنه إذا لم تُنفذ مذكرة التفاهم، فإن خيارات مثل تعليق أو إلغاء المفاوضات اللاحقة، وإعادة فرض "عقبات جادة" في مضيق هرمز، وحتى الرد الصاروخي على إسرائيل، ستكون مطروحة على طاولة إيران.
وكانت قناة "الميادين" الإخبارية، المقربة من حزب الله اللبناني، قد أفادت في وقت سابق بإلغاء زيارة الوفد الإيراني بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان.
وفي سياق متصل، قال فانس في 18 يونيو، إن التخطيط لهذه المفاوضات لم ينتهِ بعد، وإن المفاوضين الإيرانيين قد يواجهون بعض التحديات في التنسيقات الفنية المتعلقة برحلتهم.
وقد أثار عدم انعقاد هذه المباحثات ظلالاً من الغموض حول المرحلة المقبلة من المحادثات، والتي كان من المفترض أن يكون اجتماع "برغنستوك" خطوتها الأولى.
ولم يتضح بعد ما إذا كان عدم انعقاد هذا الاجتماع يعني توقف المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، أم أن الطرفين يدرسان زماناً ومكاناً آخرين لمواصلة الحوار. ولم يعلق مسؤولو الجانبين حتى الآن على الموعد المحتمل لعقد اجتماع بديل.