صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، بأنه بعد الحرب ضد إيران لم يجد أي حدود لممارسة سلطته، ملوحًا أنه ربما يكون "الرجل الأكثر نفوذًا وقوة في التاريخ".

وقال في هذه المقابلة إن قادة دول مجموعة السبع صدقوا كلماته عندما قال لهم مازحًا "أنا الرئيس". كما ذكر ترامب أن المسؤولين الإسرائيليين يكنون له "احترامًا كبيرًا" وينصاعون لمطالبه.

وأشار موقع "أكسيوس"، استنادًا إلى كتاب "تغيير النظام" من تأليف مادي هابرمان وجوناثان سوان، إلى أن ترامب استشهد بوثيقة تُظهره كشخصية أكثر قوة ونفوذًا من قادة مثل أتيلا الهوني، وجنكيز خان، ونابليون، وجوزيف ستالين، وماو تسي تونغ، وأدولف هتلر.

وأضاف ترامب أن العامل الوحيد الذي يحد من قوته هو الاقتصاد، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب كان يمكن أن يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي، واعتبر قراره بدعم توقيع مذكرة التفاهم مع إيران هو العامل الذي حال دون حدوث هذا الوضع. وتابع، مشيرًا إلى هربرت هوفر، الرئيس الحادي والثلاثين للولايات المتحدة الذي ارتبط اسمه بالكساد الكبير: "لديّ أمنية واحدة كرئيس؛ لا أريد أبدًا أن أتحول إلى هربرت هوفر".