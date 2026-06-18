قال وليّ عهد إيران السابق، رضا بهلوي، تعليقًا على لقائه وزيرة خارجية الظل في الحكومة البريطانية، بريتي باتيل، إنه شدّد خلال اللقاء على فشل سياسة "المهادنة" مع النظام الإيراني على مدى أربعة عقود.
وأوضح بهلوي أن هذه السياسة لم تؤدِّ إلى تغيير سلوك النظام الإيراني، كما لم تُسهم في تعزيز أمن المنطقة أو العالم.
وأضاف أنه أكد خلال اللقاء ضرورة أن يكون الشعب الإيراني في صلب أي عملية صياغة للسياسات المتعلقة بإيران.
ووصف بهلوي النظام الإيراني بأنه تهديد للشعب الإيراني ولأمن الدول الديمقراطية، بما في ذلك بريطانيا، مشيرًا إلى أن دعم الشعب الإيراني ومواجهة شبكات القمع والإرهاب التابعة للنظام يمثلان الطريق الأكثر فاعلية لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام المستدام.