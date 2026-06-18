أعلنت وكالة الإعلام التابعة للشرطة في محافظة بلوشستان إيران مقتل أحد عناصر حرس الحدود، ويُدعى سبحان سنجولي، أثناء قيامه بمهام تفقد ميدانية في منطقة سراوان، وذلك إثر انفجار لغم أرضي كان مزروعًا في محيط وحدة حدودية.

ووفقًا للبيان، فإن الحادث وقع خلال عمليات تمشيط في المناطق الحدودية عندما اصطدم العنصر بلغم مضاد للأفراد، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة فارق على إثرها الحياة.

من جهتها، نقلت شبكة "حقوق الإنسان في بلوشستان" أن الحرس الثوري الإيراني قام بزرع ألغام في مناطق حدودية بإقليم بلوشستان دون وضع علامات تحذيرية، ما يشكّل خطرًا على المدنيين، إضافة إلى عناصره أنفسهم.

وتشير تقارير سابقة إلى أن الألغام المزروعة على الشريط الحدودي في محافظة بلوشستان تسببت في سقوط قتلى وجرحى من السكان المحليين، بينهم عمال الوقود وسكان المناطق الحدودية.

