صرح وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، بأن الاتفاق المحتمل مع الولايات المتحدة الأميركية لن يعيد الاقتصاد الإيراني إلى ظروفه وأوضاعه الطبيعية بالكامل.

وفي معرض حديثه عن الوضع المالي للحكومة، أوضح مدني زاده أن البلاد كانت ستواجه عجزًا في الموازنة يُقدر بمئات تريليونات التومانات حتى لو لم تندلع الحرب، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة باتت أكثر صعوبة وتعقيدًا.

وأضاف وزير الاقتصاد الإيراني أن الحكومة، وإلى جانب عجز الموازنة القائم بالفعل، اضطرت عقب اندلاع الحرب إلى سحب واقتراض 100 تريليون تومان من البنك المركزي الإيراني، مؤكدًا أن الآثار التضخمية لهذه الخطوة ستظهر بشكل ملموس في الأسواق خلال الأشهر المقبلة.