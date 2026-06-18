انتقد وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قائلاً إن مواقفهم خلال الحرب مع إيران لم تكن على مستوى التوقعات، وإن بعض الحلفاء "فشلوا" في اختبار دعم الولايات المتحدة.
وقال هيغسيث، خلال اجتماع وزراء دفاع "الناتو" في بروكسل، إن بعض الدول الأوروبية فرضت قيودًا على القوات الأميركية، خلال الحرب مع إيران، الأمر الذي عرّض حياة الجنود الأميركيين للخطر.
وأضاف: "لقد منح دونالد ترامب حلفاءنا فرصة لدعم الولايات المتحدة عند الطلب، لكن عددًا كبيرًا منهم فشل في هذا الاختبار".
كما أشار وزير الحرب الأميركي إلى أن مساهمة واشنطن المالية في ميزانية "الناتو" ستعتمد مستقبلاً على مستوى زيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء، موضحًا أن "البنتاغون" ستعيد تقييم الوجود العسكري الأميركي في أوروبا خلال الأشهر الستة المقبلة.