هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في رسالة جديدة منتقدي سياسته تجاه إيران، إن من يعتقدون أنه لم يكن صارمًا بما يكفي مع إيران "إما حاسدون، أو أشخاص سيئون، أو حمقى".

وأشار ترامب في رسالته إلى أداء الأسواق المالية وأسعار الطاقة، قائلاً: "إن سوق الأسهم الأميركية سجلت مستوى قياسيًا جديدًا، في حين تتراجع أسعار النفط".

وأضاف: "هؤلاء الحمقى الذين يظنون أنني لم أكن صارمًا بما يكفي تجاه إيران، بينما السوق في أعلى مستوياتها التاريخية والنفط في انخفاض، إما حاسدون أو أشخاص سيئون أو أغبياء".

واختتم الرئيس الأميركي رسالته بتكرار شعاره الانتخابي: "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".