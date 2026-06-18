ذكرت وكالة "رويترز"، أن ثلاث ناقلات نفط عملاقة ترفع العلم السعودي، وتحمل مجتمعة نحو ستة ملايين برميل من النفط الخام، عبرت مضيق هرمز، يوم الخميس 18 يونيو (حزيران).

وبحسب بيانات تتبع السفن، تم هذا العبور بعد ساعات من توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بين الطرفين.

وأضافت "رويترز" أن هذه تُعد أكبر شحنة نفطية تغادر عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن السعودية كانت قد حوّلت جزءًا كبيرًا من صادراتها خلال فترة الحرب إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وفي السياق نفسه، استأنفت عدة ناقلات نفط وسفن محمّلة بالغاز الطبيعي المسال عبورها عبر المضيق بعد أسابيع من تغيير مساراتها أو إخفائها.