هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في رسالة جديدة منتقدي سياسته تجاه إيران، إن من يعتقدون أنه لم يكن صارمًا بما يكفي مع إيران "إما حاسدون، أو أشخاص سيئون، أو حمقى".
وأشار ترامب في رسالته إلى أداء الأسواق المالية وأسعار الطاقة، قائلاً: "إن سوق الأسهم الأميركية سجلت مستوى قياسيًا جديدًا، في حين تتراجع أسعار النفط".
وأضاف: "هؤلاء الحمقى الذين يظنون أنني لم أكن صارمًا بما يكفي تجاه إيران، بينما السوق في أعلى مستوياتها التاريخية والنفط في انخفاض، إما حاسدون أو أشخاص سيئون أو أغبياء".
واختتم الرئيس الأميركي رسالته بتكرار شعاره الانتخابي: "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
أكد الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، في رسالة له عقب توقيع "مذكرة التفاهم" بين طهران وواشنطن، على الأهمية البالغة للحفاظ على مكتسبات هذا الاتفاق الأولي وصونها، مشددًا: "يجب حماية وصون إنجاز التفاهم المبدئي".
وحذر روحاني في رسالته من أنه يتعين على إيران توخي الحذر واليقظة التامة تجاه أي "مؤامرة" أو نقض محتمل للعهود من جانب الطرف الآخر.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس الإيراني الأسبق إلى دور دول المنطقة، لافتًا إلى أن جيران إيران يمكنهم الاستفادة من مزايا الأمن والتنمية المشتركة في المنطقة، وذلك من خلال تقديم الضمانات ودعم تنفيذ هذا "الاتفاق".
وتأتي تصريحات روحاني في وقت أعلن فيه مسؤولون من إيران والولايات المتحدة بدء مرحلة جديدة من المفاوضات عقب توقيع "مذكرة التفاهم"؛ حيث من المقرر أن تتواصل المحادثات الفنية والتقنية بشأن تنفيذ بنودها خلال الأسابيع المقبلة.
انتقدت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة في إدارة ترامب الأولى، نيكي هيلي، مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، واصفة إياها بأنها "خطأ فادح"، وقالت إن هذا الاتفاق يعني دفع الأموال لإعادة بناء التهديد نفسه الذي استهدفته أميركا ودمرته خلال الحرب.
وكتبت نيكي هيلي على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي: "إنه لخطأ فادح أن ندفع أموالاً لإعادة بناء تهديد قمنا بتدميره للتو".
وأضافت هيلي: "إن ضرب المنشآت النووية والصاروخية للنظام الإيراني كان خطوة صحيحة؛ فهذا النظام يرفع شعار الموت لأميركا، ويقتل قواتنا، وحاول اغتيال مواطنين أميركيين على الأراضي الأميركية".
وتابعت قائلة: "الآن، من المقرر الإفراج عن مليارات الدولارات ورفع العقوبات، مع وعود بتدفق المزيد من الأموال لاحقاً". وأكدت هيلي أن إيران ستنفق هذه الموارد- كما فعلت في السابق- على برنامجها النووي ودعم الجماعات والفصائل الموالية لها بالوكالة.
يأتي هذا الانتقاد بعد أن وصف مايك بنس، النائب السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران بأنها سياسة "مهادنة واسترضاء" لطهران.
انتقدت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة في إدارة ترامب الأولى، نيكي هيلي، مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، واصفة إياها بأنها "خطأ فادح"، وقالت إن هذا الاتفاق يعني دفع الأموال لإعادة بناء التهديد نفسه الذي استهدفته أميركا ودمرته خلال الحرب.
وكتبت نيكي هيلي على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي: "إنه لخطأ فادح أن ندفع أموالاً لإعادة بناء تهديد قمنا بتدميره للتو".
وأضافت هيلي: "إن ضرب المنشآت النووية والصاروخية للنظام الإيراني كان خطوة صحيحة؛ فهذا النظام يرفع شعار الموت لأميركا، ويقتل قواتنا، وحاول اغتيال مواطنين أميركيين على الأراضي الأميركية".
وتابعت قائلة: "الآن، من المقرر الإفراج عن مليارات الدولارات ورفع العقوبات، مع وعود بتدفق المزيد من الأموال لاحقاً". وأكدت هيلي أن إيران ستنفق هذه الموارد- كما فعلت في السابق- على برنامجها النووي ودعم الجماعات والفصائل الموالية لها بالوكالة.
يأتي هذا الانتقاد بعد أن وصف مايك بنس، النائب السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران بأنها سياسة "مهادنة واسترضاء" لطهران.
قالت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط، تال مئير، في تصريحات لـ"القناة 14" الإسرائيلية: "الآن نفهم لماذا كان الإيرانيون طوال هذه المدة يسخرون من دونالد ترامب بكل ثقة، ويقللون من شأنه، في مواجهة تهديدات القوة الأكبر في العالم. لقد كانوا يعلمون أن ترامب سيتراجع في نهاية المطاف".
وأضافت مئير: "في النهاية ستتكشف التفاصيل، ولكن من منظور إسرائيل، فقد مررنا بفترات عصيبة للغاية؛ لقد تجاوزنا فرعون، ومحاكم التفتيش، والنازيين الملعونين وبقينا على قيد الحياة، وسنتجاوز هذه المرحلة أيضاً. إن شعب إسرائيل سيبقى صامداً".
من جانبه، أكد المحلل الإسرائيلي في شؤون الشرق الأوسط، يوني بن مناحم، لـ"القناة 14" أن ثلاثة بنود في مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران تعد "مشكلة للغاية" بالنسبة لإسرائيل. وأوضح بن مناحم أن قطر كانت المحرك الرئيسي والدافع وراء هذا الاتفاق، وبذلت جهوداً حثيثة وراء الكواليس حتى اللحظة الأخيرة لتحقيقه.
وأضاف بن مناحم محذراً: "الخطورة تكمن في أن نجل دونالد ترامب، وستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، لديهم علاقات تجارية واسعة مع القطريين".
وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن الاعتبارات الاقتصادية والمصالح المالية قد غلبت في نهاية المطاف على المصالح الأمنية لإسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء، مما أدى إلى بلورة مذكرة التفاهم هذه.
قالت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط، تال مئير، في تصريحات لـ"القناة 14" الإسرائيلية: "الآن نفهم لماذا كان الإيرانيون طوال هذه المدة يسخرون من دونالد ترامب بكل ثقة، ويقللون من شأنه، في مواجهة تهديدات القوة الأكبر في العالم. لقد كانوا يعلمون أن ترامب سيتراجع في نهاية المطاف".
وأضافت مئير: "في النهاية ستتكشف التفاصيل، ولكن من منظور إسرائيل، فقد مررنا بفترات عصيبة للغاية؛ لقد تجاوزنا فرعون، ومحاكم التفتيش، والنازيين الملعونين وبقينا على قيد الحياة، وسنتجاوز هذه المرحلة أيضاً. إن شعب إسرائيل سيبقى صامداً".
من جانبه، أكد المحلل الإسرائيلي في شؤون الشرق الأوسط، يوني بن مناحم، لـ"القناة 14" أن ثلاثة بنود في مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران تعد "مشكلة للغاية" بالنسبة لإسرائيل. وأوضح بن مناحم أن قطر كانت المحرك الرئيسي والدافع وراء هذا الاتفاق، وبذلت جهوداً حثيثة وراء الكواليس حتى اللحظة الأخيرة لتحقيقه.
وأضاف بن مناحم محذراً: "الخطورة تكمن في أن نجل دونالد ترامب، وستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، لديهم علاقات تجارية واسعة مع القطريين".
وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن الاعتبارات الاقتصادية والمصالح المالية قد غلبت في نهاية المطاف على المصالح الأمنية لإسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء، مما أدى إلى بلورة مذكرة التفاهم هذه.