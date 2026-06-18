أكد الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، في رسالة له عقب توقيع "مذكرة التفاهم" بين طهران وواشنطن، على الأهمية البالغة للحفاظ على مكتسبات هذا الاتفاق الأولي وصونها، مشددًا: "يجب حماية وصون إنجاز التفاهم المبدئي".

وحذر روحاني في رسالته من أنه يتعين على إيران توخي الحذر واليقظة التامة تجاه أي "مؤامرة" أو نقض محتمل للعهود من جانب الطرف الآخر.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس الإيراني الأسبق إلى دور دول المنطقة، لافتًا إلى أن جيران إيران يمكنهم الاستفادة من مزايا الأمن والتنمية المشتركة في المنطقة، وذلك من خلال تقديم الضمانات ودعم تنفيذ هذا "الاتفاق".

وتأتي تصريحات روحاني في وقت أعلن فيه مسؤولون من إيران والولايات المتحدة بدء مرحلة جديدة من المفاوضات عقب توقيع "مذكرة التفاهم"؛ حيث من المقرر أن تتواصل المحادثات الفنية والتقنية بشأن تنفيذ بنودها خلال الأسابيع المقبلة.

