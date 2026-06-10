وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة فيديو إلى الشعب اللبناني، أكد فيها أن إسرائيل ليست في حرب معهم، بل تقاتل حزب الله؛ الجماعة التي وصفها بأنها تحتجز لبنان "رهينة"، وتأتمر بأمر طهران، وتستغل الأراضي اللبنانية لشن هجمات ضد إسرائيل.

وأشار نتنياهو إلى أن لبنان كان ينعم بالسلام والثقافة والازدهار قبل نفوذ إيران وحزب الله، اللذين حولا البلاد إلى "كابوس" وجراها مراراً إلى الحروب.

وأضاف أن حزب الله اليوم "أضعف من أي وقت مضى" بينما إسرائيل "أقوى من أي وقت مضى"، كاشفاً أن إسرائيل قضت على نحو 10 آلاف من عناصر الحزب وتعمل بشكل منهجي على تطهير جنوب لبنان، متوعداً: "سنعثر عليهم أينما كانوا".

كما شدد على رغبة بلاده في السلام مع لبنان؛ سلام يتيح للشعبين الاستثمار والبناء والتقدم معاً، معتبراً حزب الله العائق الوحيد أمام هذه الرؤية لأنه "يريد الحرب لا السلام، والموت لا الحياة". ودعا اللبنانيين ألا يتركوا مستقبلهم لقمة سائغة في يد "رجال دِين من العصور الوسطى"، مؤكداً أن الفرص المتاحة أمام لبنان ستكون بلا حدود فور تفكيك حزب الله.