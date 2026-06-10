أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء 10 يونيو (حزيران)، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، استهدفت ستة أفراد وأربعة كيانات، من بينها جهات مرتبطة بالصين.

وقالت الوزارة إن الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات جرى استهدافهم بسبب ارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.

وأضافت أنها أدرجت سجاد أحد زاده ومنوشهر غلشين على قائمة العقوبات الثانوية لارتباطهما بوزارة الدفاع الإيرانية.

كما فرضت عقوبات على ليو بويو وشو لي تشون؛ بسبب ارتباطهما بالحرس الثوري، وعلى منغ شاوبي لارتباطه بوزارة الدفاع الإيرانية.

وذكرت كذلك أن وانغ هونغي أُدرج على قائمة العقوبات بسبب ارتباطه بشركة خاضعة أصلاً للعقوبات.

