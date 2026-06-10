وامتنع ترامب، مساء الأربعاء 10 يونيو (حزيران)، على هامش مراسم توقيع قانون تمويل سياسات الهجرة في مكتبه بالبيت الأبيض، عن تقديم معلومات دقيقة ردًا على سؤال حول ما إذا كان يدرس مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية، مكتفيًا بالقول إنه قادر على "تعطيلها" إذا أراد. وأضاف أنه لن يعلن قبل الهجمات عما إذا كانت "الجسور ومحطات الطاقة" مدرجة على قائمة أهداف الضربات المقبلة أم لا.

وفي غضون ذلك، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن "مصدر مطلع في مكتب رئيس الوزراء" أن بنيامين نتنياهو وترامب في "تنسيق كامل" وسط تصاعد التوترات مع إيران. وأفاد المصدر: "رئيس الوزراء والرئيس يتحدثان يوميًا، وفي بعض الأحيان كل يوم، وهما متناغمان تمامًا".

وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير غير رسمية نُشرت الأيام الماضية نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أفادت بوجود خلافات بين ترامب ونتنياهو، مشيرة إلى أن ترامب غير راضٍ عن استمرار الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنبرة حادة.

غضب ترامب من "مماطلة" إيران

وخلال المراسم، كرر ترامب القول إن الطرفين كانا قريبين من التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، لكنه أضاف: "إيران تماطل في توقيع هذا الاتفاق، إنهم يظنوننا سُذّج".

وأكد أن الاتفاق مع النظام الإيراني "تم التفاوض بشأنه بالكامل"، إلا أن طهران تؤخر توقيعه لأنها تدرك أن التنازلات التي يتوجب عليها تقديمها "كبيرة جدًا".

وشدد الرئيس الأميركي مجددًا على أن بلاده تريد اتفاقًا "فعّالاً وذا معنى"، وأضاف: "سنمنحهم بضعة أيام أخرى. إنهم يعلمون أنه بمجرد توقيعه سيترتب عليه التزام جاد".

وكان ترامب قد أشار قبل هذه الجلسة، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إلى ما وصفه بتضييع إيران للوقت في المفاوضات، وكتب: "لقد ماطلوا أكثر من اللازم في التفاوض على اتفاق كان يمكن أن يكون رائعًا بالنسبة لهم، والآن عليهم أن يدفعوا الثمن".

كما قال الرئيس الأميركي إنه يعمل منذ عدة أشهر مع إيران على وثيقة اتفاق من شأنها أن تحظر على إيران امتلاك السلاح النووي "إلى الأبد".

وفي جزء من تصريحاته في البيت الأبيض، تطرق ترامب إلى قضية إسقاط المروحية الأميركية من قِل إيران، مؤكّدًا أنه لو أصيب الطياران بسبب "قنبلة علقت في المروحية ولم تنفجر"، لكانت إيران قد واجهت ردًا انتقاميًا "أشد بكثير".

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد أعلنت، ظهر الثلاثاء 9 يونيو، في بيان، أن فردين من طاقم مروحية أميركية من طراز "إيه إتش-64 أباتشي"، سقطت أثناء دورية في مياه المنطقة قرب سواحل عُمان، قد تم إنقاذهما بواسطة القوات الأميركية.

ووفقًا لـ "سنتكوم"، وقع الحادث في الساعة 7:33 مساءً من يوم الاثنين 8 يونيو الجاري بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الموافق الساعة 3:03 فجر الثلاثاء 9 يونيو بتوقيت إيران.

وعقب ذلك، أعلن ترامب أن القوات العسكرية التابعة الإيرانية كانت متورطة في الحادث، مؤكّدًا أن الولايات المتحدة سترد على هذا الهجوم.

وأشار إلى أن طياري المروحية بخير ولم يصابا بأذى، لكنه شدد قائلاً: "مع ذلك، لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى الرد على هذا الهجوم".

وأدى هذا الحادث إلى تنفيذ عملية عسكرية أميركية محدودة ضد مواقع تابعة للنظام الإيراني، فجر الأربعاء 10 يونيو، حيث استهدف الجيش الأميركي أهدافًا على السواحل الجنوبية لإيران في ثلاث موجات من الضربات. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، مباشرة بعد الموجة الأولى من هجمات الولايات المتحدة، أنه استهدف قواعد أميركية في الأردن والبحرين والكويت بالصواريخ.

ترامب: أخرجنا ملايين البراميل من النفط الإيراني

وردًا على أسئلة الصحافيين بشأن الوضع العسكري الإيراني، قال ترامب إن الأضرار التي لحقت بالقوات العسكرية الإيرانية بسبب الحرب جعلت طهران غير مدركة لبعض التحركات الأميركية الأخيرة.

وأضاف أن الولايات المتحدة قامت قبل عدة ليالٍ بتحريك 22 سفينة في الظلام ومن دون أضواء، وأن إيران لم تكتشف ذلك لأنها "لم تعد تمتلك رادارات" بعد تدمير أنظمتها الدفاعية على يد الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أشار في بداية حديثه إلى أن الولايات المتحدة كانت تعمل خلال هذه الفترة على إخراج النفط من إيران، وقال: "أعلن هذا للمرة الأولى اليوم، لقد أخرجنا ملايين البراميل من النفط، ملايين البراميل كل ليلة، ولم تدرك إيران ذلك إلا الآن".

وفي شرحه لقرار بدء الهجمات في 28 فبراير (شباط) الماضي، قال ترامب إنه أخبر مساعديه حين اتخذ القرار بأن الاقتصاد الأميركي في أفضل حالاته، وأن سوق الأسهم وحسابات التقاعد سجلت مستويات تاريخية، لكن إيران كانت على وشك امتلاك سلاح نووي، ولذلك كان لا بد من القيام بعمل عسكري.

ووصف ترامب عملية "الغضب الملحمي" بأنها "شجاعة للغاية" و"ناجحة بالكامل"، وقال إنه كان لا بد من تنفيذ "المرحلة الثانية" بعدها.

وردًا على التوقعات التي تحدثت عن هبوط بنسبة 25 في المائة في سوق الأسهم نتيجة هذه الحرب، قال إن منع إيران من الحصول على سلاح نووي "كان يستحق ذلك".

وتُعد هذه التصريحات مؤشرًا جديدًا على تذبذب مواقف ترامب بشأن الحرب مع إيران، إذ كان قد صرح قبل يومين فقط بأن اتفاقًا لإنهاء الصراع قد يتم التوصل إليه خلال "يومين أو ثلاثة أيام".