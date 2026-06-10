قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في حديثه عن الحرب مع إيران، إن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير عند انتهاء الصراع.

وأضاف: "نُخرج ملايين البراميل من النفط عبر مضيق هرمز كل ليلة. أعلن ذلك للمرة الأولى اليوم، والآن بعدما أصبحوا على علم بذلك يمكنني الحديث عنه".

وتابع ترامب أن "بعض التقديرات كانت تشير إلى احتمال تراجع سوق الأسهم بنسبة تصل إلى 25 في المائة بعد الهجمات"، معتبرًا أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي "كان يستحق ذلك".

كما قال إنه كان قلقًا من ارتفاع أسعار النفط إلى 250 دولارًا للبرميل، إلا أن السعر يبلغ حاليًا نحو 85 دولارًا للبرميل.

