قال نائب رئيس اللجنة الرقابية في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، تعليقًا على اعتماد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني، إن أي دولة تصوّت لصالح أو تمتنع عن التصويت على مشروع القرار الأميركي في مجلس المحافظين تُعتبر "دولة معادية".

وأضاف أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، "تأثر بلوبي القوى العالمية وتحول إلى أداة لتنفيذ السياسات الأميركية".

وتابع أن الولايات المتحدة "تسعى بعد قصف المنشآت النووية إلى العثور على المواد المخصبة ونقلها خارج البلاد".

