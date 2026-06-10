أفادت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، عبر منصة "إكس"، بأن القوات الأميركية عطّلت، يوم الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، ناقلة نفط في خليج عُمان للمرة الثانية خلال يومين، وذلك بسبب ما وصفته بمحاولة نقل نفط من إيران في خرق لـ "الحصار" القائم على إيران.
وذكرت "سنتكوم" أن الناقلة "ست بلو" التي ترفع علم بالاو تم تعطيلها أثناء عبورها خليج عُمان.
وأضاف البيان أنه بعد رفض طاقم السفينة تنفيذ أوامر القوات الأميركية، نفذت طائرة أميركية ضربة بمقذوفات دقيقة استهدفت غرفة المحركات.
وأشارت "سنتكوم" إلى أنه منذ بدء الحصار على إيران، تم تعطيل 8 سفن، وتغيير مسار 134 سفينة امتثلت للأوامر، والسماح لـ 42 سفينة تحمل مساعدات إنسانية بالمرور.