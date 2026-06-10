قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في حديثه عن المفاوضات مع طهران، إن "إيران تماطلنا باستمرار، وسنرى ما الذي سيحدث مع الاتفاق".

وأضاف أن طهران "لا ينبغي ولا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا"، مشيرًا إلى أنها "وافقت على ذلك"، وأن "الشيء الوحيد المتبقي هو توقيع ورقة".

وتابع ترامب قائلاً إن هناك "اتفاقًا نهائيًا بالكامل"، لكن طهران "تواصل كسب الوقت"، مضيفًا: "حسنًا، سنمنحهم بضعة أيام إضافية، لأن هذا اتفاق مهم وذو معنى، وهم يعرفون أنه بمجرد توقيعه سيكون جادًا".

