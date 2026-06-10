وصف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان ، عقد جلسات البرلمان بشكل حضوري وسري بأنه "شبه مستحيل"، مشيرًا إلى أن ظروف البلاد غير مهيأة لتطبيع جلسات البرلمان حضوريًا، وأنه لا ينبغي لوسائل الإعلام التحدث عن "إغلاق البرلمان".

وطالب هذا البيان، الذي نُشر مساء الأربعاء 10 يونيو (حزيران) وموجّه إلى "المديرين ورؤساء تحرير وسائل الإعلام"، بإطلاع المواطنين على توضيحات المجلس الأعلى للأمن القومي من أجل "رفع بعض الغموض" بشأن عدم انعقاد جلسات البرلمان.

وجاء في مستهل البيان أنه بعد بدء "الحرب المفروضة الثالثة" ونظرًا لـ "الاعتبارات الأمنية القائمة"، لم تنعقد جلسة البرلمان العلنية بشكلها المعتاد، وهو ما أدى بحسب المجلس إلى إثارة "بعض الشبهات والردود السلبية".

وفي معرض توضيحه لسبب معارضة عقد جلسات البرلمان حضوريًا، كتب المجلس الأعلى للأمن القومي أن تجمع النواب تحت سقف واحد في ظروف الحرب يمكن أن يوفر "فرصة للعدو لتوجيه ضربة قاصمة للنظام".