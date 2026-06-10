قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض، إنه "سيتم استهداف إيران‌ بشدة"، مضيفًا أن "عليهم توقيع الاتفاق"، وأن واشنطن تريد "اتفاقًا ذا معنى ويعمل بشكل فعّال".

وقال أيضًا: "سنوجه ضربة قوية مرة أخرى إلى إيران اليوم".

وأضاف ترامب: "لن أقول ما إذا كنا سنستهدف الجسور ومحطات الطاقة أم لا".