أظهر مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، ويُقال إنه مأخوذ من كاميرات المراقبة في مصفاة عسلويه، تنفيذ إسرائيل والولايات المتحدة ضربة دقيقة، خلال الحرب الأخيرة، استهدفت هذه المصفاة الواقعة جنوب إيران.

وتشير التقارير المتداولة إلى أن هذه المشاهد تعود لشركات عاملة في مجمع البتروكيماويات بمنطقة بارس.

وعقب انتشار الفيديو، دعت "نفط أونلاين"، وهي وسيلة إعلام متخصصة في صناعة النفط الإيرانية، إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق من نشروا المقطع، كما طالبت بإقالة المدير التنفيذي للشركة المالكة لكاميرات المراقبة التي التقطت هذه المشاهد.