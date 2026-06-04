أفاد موقع "واي. نت" بأن جهاز "الموساد" الإسرائيلي قام، في إطار خطوة تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني، بتسليم أسلحة تمت مصادرتها من حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان إلى "ميليشيات كردية".

وأضاف التقرير أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA" شاركت أيضًا في خطة تهدف إلى استخدام المعارضين الأكراد ضمن جهد أوسع ضد النظام الإيراني.

وذكر الموقع أن هذه الخطة تم إلغاؤها في نهاية المطاف بعد ضغوط من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفي أعقاب تحذيرات من خطر توسع النزاع الإقليمي، وذلك بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.