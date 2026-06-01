قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في رد على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إخراج مخزونات اليورانيوم المخصب من إيران، إن طهران "لم تجرِ أي مفاوضات حول التفاصيل المتعلقة بالملف النووي".

وأضاف أنه "إذا كان هناك يومًا ما حاجة لاتخاذ إجراء في الملف النووي، فإننا نعرف ما الذي ينبغي فعله".

وأشار بقائي إلى أن المفاوضات بدأت في ظل "شكوك وريبة شديدة"، ولا يزال تبادل الرسائل مستمرًا في هذا السياق.

كما قال إن المسؤولين الأميركيين "يغيرون مواقفهم بشكل متكرر"، داعيًا إياهم إلى اتخاذ قرار واضح في أقرب وقت.