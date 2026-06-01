أعلنت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن حكم الإعدام الصادر بحق مهرداد محمدي‌ نيا وأشكان مالكي، وهما مواطنان متهمان في قضية إحراق مسجد "جعفري" في حي "كوي نصر" بطهران، قد نُفِّذ بعد تأييده من قِبل المحكمة العليا في البلاد.

ووفقاً لهذا التقرير، فإن محمدي‌ نيا ومالكي كانا قد اعتُقلا في إطار أحداث احتجاجات شهر يناير 2026، ووصفتهما السلطات القضائية بأنهما من "العناصر الرئيسية" في إحراق مسجد "جعفري" الواقع في حي "غيشا".

وذكر تقرير "ميزان" أن التهم الموجهة ضد هذين الشخصين شملت: تدمير وإحراق المسجد، وتدمير الممتلكات العامة، والاشتباك مع عناصر الأمن، وإغلاق الشوارع، ومنع عبور ومرور المواطنين.

كما أشارت الوكالة إلى الاعترافات المنسوبة إلى أشكان مالكي، وكتبت أنه قال إنه بعد دخوله إلى باحة المسجد، قام بإشعال النار في البنزين المسكوب على الأرض باستخدام قداحة أعطاها له مهرداد محمدي‌ نيا.

وزعم التقرير أن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت الأفعال المنسوبة إلى المتهمين.