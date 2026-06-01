قال مساعد الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، كاظم غريب‌ آبادي، إن إيران وضعت في ظل ظروف الحرب ترتيبات جديدة لضبط حركة المرور، مؤكداً أنها لا تسمح لأي دولة بالتدخل في هذا الشأن.

وأضاف أن الولايات المتحدة ورئيسها، عبر ما وصفه بانتهاك القانون الدولي، قاموا بتهديد سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن طهران طلبت من مسقط عدم الرضوخ لهذه التهديدات وممارسة سيادتها في وقت السلم.

وتابع غريب‌ آبادي قائلاً إن "مضيق هرمز له دولتان ساحليتان فقط هما إيران وسلطنة عُمان"، مؤكداً أن أي ترتيبات قانونية في زمن السلم يجب أن تتم بالتعاون والتشاور مع عُمان.