وأوضح توكلي زاده، أنه جرى التخطيط لمراسم وداع للجثمان تستمر لمدة ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن مراسم التشييع داخل العاصمة طهران وحدها ستستغرق 24 ساعة على الأقل.

وأضاف المسؤول في بلدية طهران أن جميع المحافظات الإيرانية تجري استعداداتها حالياً لاستضافة هذه المراسم، لافتاً إلى أن حجم الطلبات المرتفع من المحافظات لاستضافة الجثمان قد خلق صعوبة في اتخاذ القرار النهائي، ومع ذلك فإن تدفق طلبات الاستضافة لا يزال مستمراً.

ووفقاً لتوكلي زاده، فإن هناك احتمالية مطروحة لإقامة هذه المراسم في أواخر شهر ذي الحجة وأوائل شهر محرم (والذي يوافق منتصف شهر يونيو الجاري)، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود نقاشات جارية لتمديد فترة التجهيزات والتحضيرات لضمان تنظيم المراسم بشكل أفضل.

واختتم مساعد بلدية طهران تصريحاته بالإشارة إلى أنه عقب انتهاء مراسم العاصمة طهران، سيتم نقل الجثمان لإقامة مراسم تشييع أخرى في مدينتي قم ومشهد.