قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن إيران "تريد حقًا التوصل إلى اتفاق"، مضيفًا أن هذا الاتفاق "سيكون اتفاقًا جيدًا للولايات المتحدة وحلفائها".

وخاطب ترامب منتقديه بالقول: "اجلسوا فقط وابقوا هادئين؛ ففي النهاية ستسير الأمور على ما يرام، كما يحدث دائمًا".

وأضاف متسائلًا: "ألا يدرك الديمقراطيون الحمقى وبعض الجمهوريين الذين يبدون غير وطنيين أن قيام الشخصيات السياسية، مرارًا وتكرارًا وبشكل غير مسبوق، بتوجيه انتقادات سلبية لي، والمطالبة بأن أتحرك أسرع أو أبطأ، أو أن أخوض حربًا أو أتجنبها، يجعل من الصعب عليّ أداء عملي والتفاوض بالشكل الصحيح؟".