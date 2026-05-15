وسائل إعلام عبرية: رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي زار الإمارات خلال الحرب مع إيران
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زامير، زار الإمارات العربية المتحدة، خلال الحرب ضد إيران.
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زامير، زار الإمارات العربية المتحدة، خلال الحرب ضد إيران.
وبحسب شبكة "كان" الإسرائيلية، فقد التقى زامير خلال هذه الزيارة مسؤولين إماراتيين، من بينهم رئيس البلاد، محمد بن زايد آل نهيان، وأجرى معهم محادثات.
وجاء هذا التقرير بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو قام بزيارة سرية إلى الإمارات خلال ذروة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث التقى محمد بن زايد.
وأوضح مكتب نتنياهو أن الزيارة أسفرت عن "تقدم تاريخي" في العلاقات بين الجانبين، دون تقديم تفاصيل إضافية حول توقيتها أو نتائجها.
ومن جهته، قال مسؤول إماراتي لموقع "واي. نت" الإسرائيلي إن الكشف عن زيارة نتنياهو يتعارض مع الاتفاقات بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الزيارة كان من المفترض أن تبقى سرية.
وفي المقابل، نفت وزارة الخارجية الإماراتية تلك التقارير، مؤكدة أنه لم تحدث أي زيارات غير معلنة لنتنياهو إلى البلاد.
ولكن لاحقًا، نقلت وكالة "رويترز" عن الوزارة تأكيدها مجددًا عدم صحة هذه الادعاءات بشأن زيارات غير معلنة.
وأثار الجدل ردود فعل من مقربين من نتنياهو؛ حيث قال المتحدث السابق باسم مكتبه إنه كان حاضرًا في ما وصفه بـ "الزيارة التاريخية السرية".
وفي السياق ذاته، اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الإمارات بـ "التواطؤ مع إسرائيل"، محذرًا من أن طهران لن تتجاهل هذه التطورات.
وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل أقامتا علاقات دبلوماسية رسمية منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام" عام 2020، إلا أن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة زاد من الضغوط على هذه العلاقات.
في ظل تصاعد التوتر السياسي بين إيران والإمارات العربية المتحدة، تسعى أبوظبي إلى تسريع مشروع إنشاء خط أنابيب نفطي جديد بهدف مضاعفة قدرتها على تصدير النفط وتجاوز مضيق هرمز، عبر ميناء الفجيرة بحلول عام 2027.
وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، يوم الجمعة 15 مايو (أيار)، أن ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خالد بن محمد بن زايد، ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية وأصدر توجيهات لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لتسريع تنفيذ مشروع خط الأنابيب «غرب- شرق».
وأضاف البيان أن الخط لا يزال قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2027، دون الإشارة إلى الجدول الزمني السابق للمشروع.
ويُعد خط الأنابيب الحالي، المعروف باسم خط حبشان- الفجيرة، قادرًا على نقل ما يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميًا، ويؤدي دورًا محوريًا في تمكين الإمارات من تصدير النفط مباشرة عبر سواحل بحر عُمان في ظل التوترات الإقليمية.
وفي السياق نفسه، اتهم مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الهجمات ضد إيران، وقال إن طهران نفذت ضربات على قواعد ومنشآت تستخدمها القوات الأميركية في الإمارات ضمن ما وصفه بـ «حق الدفاع المشروع».
كما أفادت تقارير بأن إيران، ردًا على الهجمات الأميركية والإسرائيلية، أطلقت مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ باتجاه دول في المنطقة، خصوصًا الإمارات، مستهدفة موانئ ومطارات ومباني سكنية وفنادق.
مواجهة بين الإمارات وإيران
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الإمارات حاولت،ـ بعد بدء «حرب إيران»، حشد دعم السعودية وقطر ودول خليجية أخرى للرد العسكري على طهران، لكن تلك الدول رفضت الانخراط في أي عمل عسكري مشترك، معتبرة أن الحرب ليست حربها.
وبحسب التقرير، أجرى محمد بن زايد آل نهيان اتصالات مع قادة المنطقة مؤكدًا ضرورة وجود رد جماعي لردع إيران.
كما أشارت تقارير إعلامية إلى تعاون أمني بين الإمارات وإسرائيل في مجال التصدي للهجمات الإيرانية وتبادل المعلومات، إضافة إلى حديث عن نقل أنظمة دفاعية إلى الإمارات.
ومن جهتها، طلبت الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب من السعودية وقطر المشاركة في رد منسق ضد إيران، إلا أن تلك الدول سعت إلى منع تصعيد إضافي.
زيارة نتنياهو والتوتر الدبلوماسي
كشف مسؤول إماراتي أن تسريب خبر زيارة سرية لـرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات خلال الحرب كان مخالفًا للاتفاق بين الطرفين بشأن سرية الزيارة.
كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، زار الإمارات والتقى مسؤولين كبارًا من بينهم رئيس الدولة، محمد بن زايد، خلال فترة التصعيد.
رد طهران
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الإمارات وقفت إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب، واتهمها بالسماح باستخدام أراضيها لشن هجمات على إيران.
وأضاف أن الإمارات «لا يمكنها التظاهر بأنها ضحية»، مشيرًا إلى أن واشنطن وتل أبيب لا يمكنهما توفير الأمن لها، داعيًا أبوظبي إلى تغيير سياستها تجاه طهران والاعتماد على التعاون الإقليمي بدلاً من التحالف مع أطراف خارجية.
أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، عن إعداد مشروع قانون يحمل عنوان "الإجراء المتبادل للقوات العسكرية والأمنية الإيرانية"، يتضمن تخصيص مكافأة مالية قدرها 50 مليون يورو مقابل قتل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
ويُعدّ المشروع، الذي كشف عنه رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني انتقالاً للتهديدات الموجهة ضد ترامب من مستوى الشعارات السياسية والفتاوى الدينية والحملات الإعلامية إلى إطار مشروع برلماني رسمي.
وفي حال المضي بالمشروع رسميًا، فقد يعيد ملف التهديدات ضد المسؤولين الأميركيين من قِبل إيران إلى واجهة التوتر بين طهران وواشنطن.
وقال عزيزي إنه "كما أصدر ترامب أمرًا بقتل قائد الجمهورية الإسلامية (علي خامنئي)، فإنه يجب أن يواجه الرد على يد كل مسلم وإنسان حر"، على حد قوله.
وأضاف أن المشروع ينص على أنه إذا أقدم أفراد أو جهات على تنفيذ ما وصفه بـ "الواجب الديني والعقائدي"، فإن الدولة ستكون ملزمة بدفع مكافأة قدرها 50 مليون يورو.
كما صرّح رئيس لجنة الأمن القومي بأن إيران ترى أن ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر، يتحملون المسؤولية عن العملية التي أدت إلى مقتل علي خامنئي، ولذلك يجب أن يتعرضوا "للرد والإجراء المتبادل"، بحسب تعبيره.
وأوضح خلال برنامج "دائرة القانون" عبر الإنترنت أن البرلمان أعدّ منذ بداية الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران عدة مشاريع، من بينها مشروع "الإجراء المتبادل للقوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني".
تصريحات سابقة بشأن قتل ترامب
لا تُعد هذه التصريحات الحالة الوحيدة من نوعها؛ إذ صدرت خلال السنوات الأخيرة تهديدات ودعوات متكررة ضد ترامب من مسؤولين ورجال دِين وشخصيات مقربة من السلطة الإيرانية.
وقال عضو البرلمان الإيراني، محمد بیات، في 22 أبريل (نيسان) الماضي لوسيلة إعلام إيرانية إن ترامب ونتنياهو يجب قتلهما، مضيفًا: "قتل شخص واحد لا يكفي، لكن يجب القيام بذلك لاقتلاع جذور الاستعمار".
وقبل ذلك بيوم، قال رجل الدين، علي شيرازي، إن إيران لن تتراجع عن الانتقام لمقتل قاسم سليماني وعلي خامنئي من ترامب، وإن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لا يعني التخلي عن استهدافه.
وأضاف أن "القصاص" من ترامب يعني "تمزيقه أو تقطيعه" في مواجهة جبهة المقاومة.
وفي 4 أبريل الماضي، قال عضو البرلمان، کامران غضنفري، دعمًا لحملة "تحديد مكافأة لاغتيال ترامب" إن أي فرصة تصل فيها إيران إلى ترامب أو غيره من المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين سيتم "التعامل معهم بحسم شديد".
وفي 25 فبراير (شباط) الماضي، كتب عضو البرلمان، مجتبی زارعی، على منصة "إكس": "لدينا رغبة كبيرة في قتل قاتل الحاج قاسم وقاتل أكثر من ألف إيراني، ولم نكن يومًا بهذا الاستعداد للقصاص من ترامب".
وفي 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدرت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بيانًا ذكرت فيه أن أي "اعتداء" على خامنئي يعني إعلان حرب على "العالم الإسلامي كله"، وأن الولايات المتحدة يجب أن تنتظر "صدور حكم الجهاد من العلماء" ورد "جنود الإسلام في كل مكان".
وأكد البيان أن ترامب يجب أن يُعاقب بسبب قتله سليماني و"آلاف الأبرياء في إيران".
وفي اليوم التالي، نُقل عن ترامب قوله في مقابلة مع شبكة "نيوزنيشن" إنه إذا حاولت إيران تنفيذ تهديداتها ضده، فإن الولايات المتحدة ستصدر أوامر "حاسمة للغاية" لـ "محوهم من على وجه الأرض".
فتاوى ومكافآت للقتل
خلال صيف 2025، أطلق عدد من رجال الدين والشخصيات المقربة من النظام الإيراني، من بينهم ناصر مكارم شيرازي وحسين نوري همداني، مواقف وفتاوى ضد ترامب ونتنياهو أثارت ردود فعل واسعة.
وفي الفترة نفسها، وصف نحو عشرة رجال دين مقربين من السلطة الإيرانية ترامب ونتنياهو بأنهما "محاربان" و"كافران محاربان".
كما دعا علي رضا بناهيان خطيب مقرّ المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، إلى قتل ترامب ونتنياهو، بالتزامن مع تقارير تحدثت عن إطلاق حملات ومواقع إلكترونية لجمع الأموال بهدف اغتيالهما.
وفي تلك المرحلة، أُطلقت حملة بعنوان "عهد الدم" لجمع الأموال من أجل اغتيال ترامب، وأعلن منظموها أنهم جمعوا أكثر من 27 مليون دولار لهذا الغرض.
كما ذكرت منصة "مصاف" المقربة من علي أكبر رائفي بور أن تمويلاً بقيمة 50 مليون دولار جرى تأمينه لحملة "قتل ترامب".
وفي الوقت نفسه، أعلنت مجموعة القرصنة "حنظلة" تخصيص 50 مليون دولار لـ "التخلص" من ترامب ونتنياهو، ردًا على إعلان وزارة العدل الأميركية مكافأة مالية مقابل معلومات عن أعضاء المجموعة.
وسبق أن دعت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، الهيئات الدينية داخل إيران وخارجها إلى تنظيم تجمعات دعمًا لخامنئي، كما طالبت بتنفيذ "أحكام المحاربة" بحق ترامب ونتنياهو.
نفي حكومي وإصرار من أوساط السلطة
في 7 يوليو (تموز) 2025، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال مقابلة مع الإعلامي الأميركي، تاكر كارلسون، إن فتوى "المحاربة" لا ترتبط بالنظام الإيراني أو بالمرشد الإيراني.
لكن رجل الدين، منصور إمامي، أعلن في خطاب علني تخصيص 100 مليار تومان لمن "يجلب رأس ترامب".
وكان الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، قد صرح، في يناير 2022، بأنه إذا لم يُحاكم ترامب، ووزير الخارجية الأميركي الأسبق، مايك بومبيو، بسبب قتل سليماني أمام "محكمة عادلة"، فإن المسلمين "سينتقمون" منهما.
كما تحدث القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، مرارًا بعد مقتل سليماني عن "انتقام حقيقي" من ترامب والمسؤولين الأميركيين.
وفي يناير 2021، قال خامنئي إن الذين أصدروا ونفذوا أمر قتل سليماني "يجب أن يُعاقبوا"، مضيفًا أن "الانتقام سيتم حتمًا في الوقت المناسب".
وبعد مقتل سليماني، أعلن البرلماني السابق، أحمد حمزة، تخصيص ثلاثة ملايين دولار "من أهالي محافظة كرمان" لكل من يقتل ترامب.
حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران من أن صبره "أوشك على النفاد"، مجددًا دعوته لطهران للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وقال، في مقابلة تلفزيونية، بُثّت مساء الخميس 14 مايو (أيار): "لن أنتظر لفترة أطول بكثير". وأضاف: "عليهم أن يبرموا اتفاقًا".
ودافع ترامب مجددًا عن العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدًا أن طهران فقدت الجزء الأكبر من قدراتها العسكرية، وأن الولايات المتحدة قادرة، إذا لزم الأمر، على تدمير ما تبقى من بنيتها العسكرية بسرعة.
وقال خلال المقابلة، التي أُجريت أثناء زيارته إلى الصين: "إيران دُمّرت عسكريًا. المسألة مجرد وقت".
وأكد أن الولايات المتحدة "لن تواصل الصبر كثيرًا بشأن إيران"، مضيفًا أن "عليهم التوصل إلى اتفاق"، كما وصف قادة النظام الإيراني الحاليين بأنهم "أشخاص عقلانيون".
وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل فرض حصار على إيران، قائلاً: "لدينا حصار. لا توجد أي قوارب تدخل. حتى إن أي قارب لا يفكر في الدخول".
وشدد أيضًا على أن إيران لم تعد تمتلك "قوة بحرية" أو "قوة جوية" فعالة، وقال: "ليس لديهم بحرية. ليس لديهم سلاح جو. كل شيء انتهى".
وأشار إلى الأسطول البحري الإيراني بقوله: "كان لديهم 159 سفينة. جميعها إما تغرق أو أصبحت في قاع البحر".
كما قال إن إيران فقدت أيضًا أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها، رغم محاولاتها خلال الأسابيع الأخيرة إعادة بناء جزء من تلك المعدات.
وأضاف: "نحن نعرف تمامًا ما الذي يفعلونه. إنهم يخرجون بعض الصواريخ من تحت الأرض. كل ما فعلوه خلال الأسابيع الأربعة الماضية يمكن تدميره في يوم واحد".
وحذّر من أنه إذا أعادت إيران تشغيل معداتها العسكرية، فإن الولايات المتحدة قادرة على "تدميرها كلها خلال يوم واحد".
وأكد ترامب أنه لو أرادت واشنطن، لكان بإمكان الحرب مع إيران أن تستمر، مضيفًا: "لو أردنا، لاستطعنا الاستمرار بضعة أسابيع أخرى، وكان كل شيء سينتهي".
لكنه قال إنه قرر وقف العمليات بناءً على طلب "بعض القادة الأصدقاء".
وعاد ليؤكد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، قائلاً: "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. إنهم مجانين. إذا امتلكوا سلاحًا نوويًا فلن تبقى إسرائيل، ولن يبقى شرق أوسط، وفي النهاية سيأتون إلينا أيضًا".
كما قال إن المواجهة مع إيران أسفرت عن خسائر أقل بكثير مقارنة بالحروب الأمريكية السابقة، مشيرًا إلى حربي فيتنام والعراق: "حرب فيتنام استمرت 19 عامًا، والعراق 10 سنوات، وقُتل عشرات الآلاف. أما في الحربين الأخيرتين فلم نخسر سوى 13 شخصًا".
واتهم ترامب وسائل إعلام أميركية بتقديم صورة مضللة عن الحرب مع إيران، وقال: "إذا قرأت بعض الصحف الأميركية ستظن أننا نخسر في إيران أو أننا لم نؤدِ بشكل جيد".
كما أشاد مجددًا بالقوة العسكرية الأميركية، قائلاً: "لدينا أعظم جيش في العالم. أثبتنا ذلك في فنزويلا، وأثبتناه أيضًا في إيران".
وأشار إلى أن الرئيس الصيني ربما يمتلك القدرة على التأثير على حكومة طهران، وأنه يرغب في المساعدة لحل التوترات.
وأضاف أن الصين تريد بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، وأكدت أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا.
وفي ما يتعلق باليورانيوم المخصب، قال: "يمكن دفن اليورانيوم المخصب الإيراني، لكنني أفضل الحصول عليه".
لكنه أضاف أن "الحصول على اليورانيوم المخصب الإيراني يحمل طابعًا دعائيًا أكثر من أي شيء آخر".
وتأتي تصريحات ترامب في وقت تستمر فيه التوترات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الدول الخليجية، فيما يكرر المسؤولون الأميركيون أنهم لن يقبلوا تحت أي ظرف بوصول إيران إلى السلاح النووي.
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات جديدة، أن "التدمير العسكري لإيران" لم ينتهِ بعد، مجددًا تهديداته ضد طهران، وذلك في ظل تصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني، خلال زيارته إلى الصين.
ودافع ترامب، يوم الخميس 14 مايو (أيار)، في منشور على منصة "تروث سوشال"، عن أداء إدارته، وألمح إلى احتمال استمرار العمليات العسكرية ضد إيران.
وأضاف ترامب في منشوره: "عندما أشار الرئيس شي جين بينغ بلباقة إلى أن الولايات المتحدة ربما أصبحت دولة في حالة تراجع، فإنه كان يقصد الضرر الهائل الذي لحق ببلادنا خلال أربع سنوات من حكم جو بايدن، وهو محق بنسبة مائة بالمائة في ذلك".
وأضاف: "الرئيس شي لم يكن يتحدث عن النمو الاستثنائي الذي شهدته الولايات المتحدة خلال 16 شهرًا من إدارة ترامب، وهو نمو شمل أرقامًا قياسية في سوق الأسهم، وانتصارًا عسكريًا، وعلاقات مزدهرة في فنزويلا، والتدمير العسكري لإيران (وما زال مستمرًا!)".
وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال زيارته إلى بكين وبعد لقائه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حيث كانت الحرب مع إيران، وأزمة مضيق هرمز، والبرنامج النووي الإيراني من أبرز محاور المباحثات.
كما نقل مسؤولون أميركيون أن النظام الإيراني لا يفصله سوى "أسابيع قليلة" عن الوصول إلى "العتبة النووية".
وفي منشوره، هاجم ترامب إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، مؤكدًا إن الولايات المتحدة كانت خلال فترة رئاسته "دولة في حالة تراجع"، لكنها أصبحت الآن "أكثر دول العالم سخونة".
وأكد أيضًا أن الولايات المتحدة تمتلك الآن "أقوى جيش في العالم"، وأن اقتصادها عاد ليصبح قوة مهيمنة عالميًا.
إما الموافقة على الاتفاق أو إنهاء الأمر
كان ترامب قد شدد مرارًا على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، واتخذ قبل زيارته إلى الصين مواقف متشددة تجاه طهران.
ففي حديثه للصحافيين يوم الثلاثاء 12 مايو الجاري، حذر ترامب من أن على الجمهورية الإسلامية قبول شروط واشنطن لإنهاء الحرب وتسوية الملف النووي.
وقال: "إما أن يفعلوا الشيء الصحيح، أو سنُنهي الأمر نحن".
كما رفض الادعاءات التي تقول إن ارتفاع الأسعار والضغوط الاقتصادية داخل الولايات المتحدة دفعت واشنطن إلى السعي لإنهاء الحرب بسرعة.
وأضاف: "أنا لا أفكر في الوضع المالي للأميركيين، بل أفكر في شيء واحد فقط: ألا نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".
وأكد: "المسألة الأهم هي أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا. كل أميركي يدرك ذلك".
كما شدد الرئيس الأمريكي على أن واشنطن "ستنتصر بأي شكل من الأشكال" في هذه المواجهة.
وقال: "سنفوز في كل الأحوال، سواء كان ذلك بطريقة سلمية أو بغير ذلك. بأي حساب، نحن المنتصرون".
وتطرق ترامب أيضًا إلى رد إيران على المقترح الأمريكي للتوصل إلى اتفاق، وهو المقترح الذي وصفه، يوم الأحد 10 مايو، بأنه "غير مقبول".
وبحسب ترامب، فإن المسؤولين الإيرانيين وافقوا في البداية على عدم امتلاك سلاح نووي أبدًا، لكن الرد النهائي الذي أرسلته طهران كان مختلفًا عما تم الاتفاق عليه سابقًا.
وقال: "لقد قالوا إنهم لن يمتلكوا سلاحًا نوويًا أبدًا، لكن ما أرسل إليّ لم يكن ما اتفقنا عليه. نحن لا نمزح".
وفي تصريحات سابقة، عاد ترامب لتهديد إيران قائلاً: "نحن نسيطر بالكامل على إيران. إما أن نتوصل إلى اتفاق، أو سيتم تدميرها".
ذكرت صحيفة "غلف نيوز"، نقلاً عن شركة إدارة المخاطر البحرية "فانغارد"، أن القوات العسكرية الإيرانية احتجزت سفينة يُعتقد أنها كانت تعمل كـ "ترسانة عائمة" في بحر عُمان قرب مضيق هرمز.
وأفاد موقع تتبع الملاحة البحرية "فيسل فايندر" بأن آخر موقع مسجل للسفينة "هوي تشوان" كان في بحر العرب. وتُعرّف السفينة على أنها "سفينة دعم للصيد" بُنيت عام 1984، وتبحر حاليًا تحت علم هندوراس.
كما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة "تتجه الآن نحو المياه الإقليمية الإيرانية".
وكانت السفينة، التي وصفتها شركة "فانغارد" الاستشارية البحرية بأنها "هوي تشوان" التي ترفع علم هندوراس، قد أرسلت آخر إشارة من نظام التعريف الآلي الخاص بها، يوم الأربعاء 13 مايو (أيار) الجاري، أثناء وجودها على بُعد نحو 70 كيلومترًا شمال شرقي الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.
ويُعد بحر عُمان والمياه المحيطة به ممرًا رئيسيًا لعبور ناقلات النفط والسفن التجارية وسفن الدعم المرتبطة بموانئ الدول الخليجية، ما يضع السفينة بالقرب من مداخل مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
ويُستخدم نظام التعريف الآلي للسفن عالميًا للإعلان عن هوية السفن ومواقعها ومساراتها وسرعتها بهدف منع التصادمات وتعزيز المراقبة البحرية.
"التضليل" وإطفاء الإشارات
لكن السفن في المناطق عالية الخطورة قد تقوم بإطفاء إشارات النظام أو التلاعب بها، وهي ممارسة تُعرف باسم "التضليل". ولهذا فإن انقطاع بيانات التتبع في المناطق البحرية المتنازع عليها لا يُعد أمرًا غير معتاد.
وبسبب قرب المنطقة من مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، يخضع هذا الممر البحري لرقابة مشددة من القوات البحرية والهيئات الأمنية البحرية.
وتقول مصادر في قطاع الملاحة البحرية إن الترسانات العائمة مثل "هوي تشوان" تُستخدم عادة لدعم فرق الأمن البحري الخاصة العاملة في هذه المياه.
ما هي "الترسانة العائمة"؟
أوضحت شركة "فانغارد" أن مشغلي السفينة وصفوها بأنها "ترسانة عائمة" مخصصة لتخزين الأسلحة التي تستخدمها شركات الأمن الخاصة، والتي تتولى حماية السفن التجارية من القرصنة البحرية.
وتتيح هذه السفن لعناصر الأمن المسلح الصعود إلى السفن أو مغادرتها في عرض البحر، مع تمكين السفن التجارية من عبور المناطق الخطرة دون الحاجة إلى إدخال الأسلحة إلى موانئ تفرض قوانين صارمة على التسليح.
وتعمل الترسانات العائمة عادة في مناطق مثل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر عُمان؛ حيث تتيح لفرق الأمن المسلح نقل الأسلحة والذخائر أثناء مرافقة السفن التجارية عبر المسارات البحرية الخطرة.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية قد نشرت في وقت سابق تقارير حول استخدام هذه السفن في عمليات الأمن البحري في تلك المناطق.