ودافع ترامب، يوم الخميس 14 مايو (أيار)، في منشور على منصة "تروث سوشال"، عن أداء إدارته، وألمح إلى احتمال استمرار العمليات العسكرية ضد إيران.

وأضاف ترامب في منشوره: "عندما أشار الرئيس شي جين بينغ بلباقة إلى أن الولايات المتحدة ربما أصبحت دولة في حالة تراجع، فإنه كان يقصد الضرر الهائل الذي لحق ببلادنا خلال أربع سنوات من حكم جو بايدن، وهو محق بنسبة مائة بالمائة في ذلك".

وأضاف: "الرئيس شي لم يكن يتحدث عن النمو الاستثنائي الذي شهدته الولايات المتحدة خلال 16 شهرًا من إدارة ترامب، وهو نمو شمل أرقامًا قياسية في سوق الأسهم، وانتصارًا عسكريًا، وعلاقات مزدهرة في فنزويلا، والتدمير العسكري لإيران (وما زال مستمرًا!)".

وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال زيارته إلى بكين وبعد لقائه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حيث كانت الحرب مع إيران، وأزمة مضيق هرمز، والبرنامج النووي الإيراني من أبرز محاور المباحثات.

كما نقل مسؤولون أميركيون أن النظام الإيراني لا يفصله سوى "أسابيع قليلة" عن الوصول إلى "العتبة النووية".

وفي منشوره، هاجم ترامب إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، مؤكدًا إن الولايات المتحدة كانت خلال فترة رئاسته "دولة في حالة تراجع"، لكنها أصبحت الآن "أكثر دول العالم سخونة".

وأكد أيضًا أن الولايات المتحدة تمتلك الآن "أقوى جيش في العالم"، وأن اقتصادها عاد ليصبح قوة مهيمنة عالميًا.

إما الموافقة على الاتفاق أو إنهاء الأمر

كان ترامب قد شدد مرارًا على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، واتخذ قبل زيارته إلى الصين مواقف متشددة تجاه طهران.

ففي حديثه للصحافيين يوم الثلاثاء 12 مايو الجاري، حذر ترامب من أن على الجمهورية الإسلامية قبول شروط واشنطن لإنهاء الحرب وتسوية الملف النووي.

وقال: "إما أن يفعلوا الشيء الصحيح، أو سنُنهي الأمر نحن".

كما رفض الادعاءات التي تقول إن ارتفاع الأسعار والضغوط الاقتصادية داخل الولايات المتحدة دفعت واشنطن إلى السعي لإنهاء الحرب بسرعة.

وأضاف: "أنا لا أفكر في الوضع المالي للأميركيين، بل أفكر في شيء واحد فقط: ألا نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وأكد: "المسألة الأهم هي أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا. كل أميركي يدرك ذلك".

كما شدد الرئيس الأمريكي على أن واشنطن "ستنتصر بأي شكل من الأشكال" في هذه المواجهة.

وقال: "سنفوز في كل الأحوال، سواء كان ذلك بطريقة سلمية أو بغير ذلك. بأي حساب، نحن المنتصرون".

وتطرق ترامب أيضًا إلى رد إيران على المقترح الأمريكي للتوصل إلى اتفاق، وهو المقترح الذي وصفه، يوم الأحد 10 مايو، بأنه "غير مقبول".

وبحسب ترامب، فإن المسؤولين الإيرانيين وافقوا في البداية على عدم امتلاك سلاح نووي أبدًا، لكن الرد النهائي الذي أرسلته طهران كان مختلفًا عما تم الاتفاق عليه سابقًا.

وقال: "لقد قالوا إنهم لن يمتلكوا سلاحًا نوويًا أبدًا، لكن ما أرسل إليّ لم يكن ما اتفقنا عليه. نحن لا نمزح".

وفي تصريحات سابقة، عاد ترامب لتهديد إيران قائلاً: "نحن نسيطر بالكامل على إيران. إما أن نتوصل إلى اتفاق، أو سيتم تدميرها".