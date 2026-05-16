ترامب ينشر مقطع رسوم متحركة يأمر فيه بشن هجوم على هدف يحمل عَلم إيران
بالتزامن مع تقارير تحدثت عن احتمال استئناف الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، نشر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
مقطع رسوم متحركة على منصة "تروث سوشال" يظهر فيه وهو يأمر حاملة طائرات أميركية بإطلاق النار على هدف يحمل علم إيران، قائلًا: "إنه على قائمة أهدافنا، أطلقوا النار!".
أفادت القناة 13 العبرية بأن التقديرات داخل الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن دونالد ترامب قد يصدر أمرًا بشن هجوم على إيران، بعد عودته من الصين، بهدف "مفاجأة" طهران للمرة الثالثة خلال أقل من عام.
وبحسب التقرير، فإن تصفية مسؤولين كبار في النظام الإيراني سيكون من بين أهداف الهجوم.
وأضافت القناة: "الهدف هو توجيه ضربة للنظام الإيراني وإعادته إلى طاولة المفاوضات من موقع ضعف". وأشارت إلى أن الخطط المطروحة تشمل استهداف بنى تحتية حكومية ومنشآت للطاقة ومحطات كهرباء.
كما ذكر التقرير أن التقديرات تفيد بأن سلاح الجو سيحاول، في إطار الهجوم المشترك، استهداف مسؤولين إيرانيين كبار، فيما يأمل الجيش الإسرائيلي ألا تستمر الحرب سوى أيام قليلة.
كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا واوية، في رسالة لها، أن لبنان تحول من دولة إلى رهينة "بين مخالب الملالي وخيوط التبعية".
وأضافت أنه عندما تُدار الحروب "بأصابع إيرانية"، فإن الشعب اللبناني يدفع الثمن "دمارًا ورمادًا".
وصرحت واوية بأن لبنان تحول إلى منصة، وأن حزب الله ما هو إلا "خيوط تحركها طهران"، مشيرة إلى أن لبنان نتيجة هذا الوضع تحول إلى "بلد يرتدي السواد، وأبرياء لا نصيب لهم سوى مستقبل مجهول".
وفي ختام رسالتها، تساءلت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي: "إلى أين يذهب لبنان؟ وإلى متى؟".
أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، في رسالة وجهها إلى بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا ليو، عن تقديره لما وصفه بموقفه "الأخلاقي والمنطقي" تجاه الحرب ضد إيران.
وجاء في نص الرسالة: "إن الهجمات الأميركية والإسرائيلية لا تستهدف إيران فحسب، بل هي هجمات ضد سيادة القانون والقيم الإنسانية".
وأشار بزشكيان إلى أن إيران "استهدفت أهداف ومصالح المعتدين في إطار الدفاع المشروع عن النفس".
كما طالب الرئيس الإيراني المجتمع الدولي باتخاذ رد فعل "مسؤول" تجاه "الإجراءات غير القانونية" التي تنتهجها الولايات المتحدة الأميركية.
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن من المتوقع أن يعقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، اجتماعاً لفريق مستشاريه المقربين لاتخاذ القرار النهائي بشأن إيران.
وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن قرار تنفيذ عمل عسكري قد يُتخذ قريباً جداً.
ونقل برنامج "أولبن شيشي" التلفزيوني عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن "استئناف المواجهة بات قريباً"، مضيفاً أن إسرائيل تستعد لاحتمال "حرب تمتد من عدة أيام إلى عدة أسابيع".
وأوضح المسؤول أن الأميركيين توصلوا إلى قناعة بأن المفاوضات لا تتجه نحو تحقيق تقدم حاسم، وأن الأوساط في القدس تنتظر قرار ترامب. ووفق هذا التقييم، فإن الصورة العامة للتطورات ستتضح بشكل أكبر خلال نحو 24 ساعة المقبلة.
أفادت قناة "فرانس 24" بأن السلطات الأميركية اعتقلت ووجّهت اتهامات إلى محمد باقر سعد داوود الساعدي، وهو مواطن عراقي، بتهمة التخطيط لما لا يقل عن 18 هجومًا "إرهابيًا" في أوروبا، وذلك ردًا على الحرب ضد إيران.
ووفقًا للتقرير، يُتهم الساعدي بالضلوع في هجمات، من بينها إحراق بنك في أمستردام، والاعتداء بسكاكين على عدد من اليهود في لندن، إضافة إلى محاولته تنفيذ هجوم على كنيس يهودي في نيويورك، الشهر الماضي.
كما ذكر التقرير أنه سلّم عميلاً سريًا صورًا وخرائط لمراكز يهودية في لوس أنجلوس وسكوتسديل.
وأضاف أن المتهم يواجه أيضًا اتهامات بالمشاركة في هجومين وقعا في كندا، أحدهما استهدف كنيسًا يهوديًا، والآخر تمثل في إطلاق نار على القنصلية الأمريكية في تورونتو خلال شهر مارس (آذار) الماضي.