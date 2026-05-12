أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤولين غربيين وإيرانيين، أن المملكة العربية السعودية نفذت، خلال حرب الشرق الأوسط، عدة هجمات غير معلنة داخل إيران، ردًا على هجمات استهدفت أراضيها.

وبحسب المسؤولين الغربيين، فقد نُفذت هذه الضربات بواسطة القوات الجوية السعودية في أواخر مارس (آذار) الماضي. وقال أحدهم إنها كانت "إجراءات انتقامية ردًا على هجمات تعرضت لها السعودية".

وأشار التقرير، مع الإشارة إلى تقارير سابقة حول هجمات نُسبت إلى الإمارات العربية المتحدة داخل إيران، إلى أن تحركات السعودية والإمارات تشير إلى أن الدول الخليجية التي تعرضت لهجمات من قًبل طهران بدأت تدريجيًا بالانتقال إلى مرحلة الرد المباشر.