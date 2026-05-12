قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى الصين، إن طهران تعلم أنها لا ينبغي أن تحصل على سلاح نووي، وأضاف أنه سيجري قريبًا محادثات مفصلة مع الرئيس الصيني بشأن الحرب في إيران.

وأكد أن "الحصار على إيران فعال بنسبة مائة في المائة، وأن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب".

وقال أيضًا إنه لن يوقع إلا على اتفاق "جيد" مع طهران، ولن يسمح للنظام الإيراني بالحصول على سلاح نووي، مضيفًا أن أي شخص يسمح بذلك فهو "أحمق".