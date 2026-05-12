أفادت وكالة أنباء "فارس"، نقلاً عن مصدر مطّلع، أن إيران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، دون تنفيذ ما وُصف بـ "خمسة شروط لبناء الثقة".

وأضافت الوكالة أن هذه الشروط تُعد ضمانات أولية لبدء أي مفاوضات مع واشنطن.

وبحسب المصدر، تشمل الشروط الخمسة: "إنهاء الحرب في جميع الجبهات، خصوصًا في لبنان"، و"رفع العقوبات"، و"الإفراج عن الأموال المجمّدة"، و"تعويض الأضرار الناتجة عن الحرب"، و"الاعتراف بحق سيادة إيران على مضيق هرمز".

وذكرت الوكالة التابعة للحرس الثوري الإيراني أن طهران أبلغت الجانب الأميركي عبر الوسيط الباكستاني أن استمرار الحصار البحري بعد وقف إطلاق النار يعزز أكثر من فكرة عدم موثوقية التفاوض مع واشنطن.

