ذكر الحساب الرسمي لبعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة على منصة "إكس"، بالتزامن مع انتهاء جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول أزمة الشرق الأوسط، أن الولايات المتحدة تعرقل مسار حل الأزمة.
واتهمت البعثة واشنطن بطرح مشروع قرار "معيّب" وذي "دوافع سياسية" داخل مجلس الأمن بذريعة "حرية الملاحة"، معتبرة أنها تسعى إلى دفع أجندتها السياسية وإضفاء الشرعية على ما وصفته بـ"إجراءات غير قانونية"، بدلًا من حل الأزمة.
وأضافت البعثة أن "الحل العملي الوحيد" لأزمة الملاحة في مضيق هرمز يتمثل في "إنهاء الحرب بشكل دائم ورفع الحصار البحري".
كما دعت أعضاء مجلس الأمن إلى التصرف وفق "المنطق والإنصاف والمبادئ"، ورفض مشروع القرار وعدم دعمه.