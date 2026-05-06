قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في تصريح لقناة "الجزيرة"، إن إيران أبلغت المسؤولين اللبنانيين بأن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة سيشمل لبنان أيضًا.

وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أكد له أن لبنان جزء من أي اتفاق مع واشنطن لوقف إطلاق النار.

وأشار بري إلى أن أي اتفاق بين لبنان وإسرائيل يحتاج إلى ضمانات، معتبرًا أن إسرائيل "لا تلتزم بتعهداتها".

واتهم بري إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار ووقف الأعمال القتالية، رغم التزام حزب الله بالاتفاق.

