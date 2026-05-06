قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إن ترامب "لن يُجبر على قبول اتفاق سيئ".

وأضاف أن الرئيس الأميركي يؤكد تفضيله للمسار الدبلوماسي، لكنه لا ينوي التسرع في التوصل إلى اتفاق غير مناسب، مشيرًا إلى أن ترامب "سيحقق اتفاقًا جيدًا للشعب الأميركي".

وأكد أنه "لا شك" في جدية ترامب حين يقول إن "النظام الإيراني يجب ألا يمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".

