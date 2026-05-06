أفادت القناة 12 العبرية بأن مسؤولين أميركيين أبلغوا إسرائيل بأنهم "متفائلون" بإمكانية التوصل إلى إطار اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قال في بداية اجتماع مجلس الوزراء الأمني، إنه من المقرر أن يجري، مساء الأربعاء 6 مايو (أيار)، محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وقال نتنياهو إنه وترامب يتحدثان «تقريبًا كل يوم»، وإن فرق الجانبين أيضًا على اتصال يومي.

وأكد «التنسيق الكامل» بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأضاف: «لا توجد أي مفاجآت. لدينا أهداف مشتركة، وأهم هدف هو إخراج اليورانيوم المخصّب من إيران وتفكيك قدرات التخصيب لديها».

وقال رئيس وزراء إسرائيل إن ترامب يعتقد أنه يمكنه تحقيق هذا الهدف «بطريقة ما»، لكن إسرائيل مستعدة «لكل السيناريوهات»، وقد أصدر هذا الأمر للجيش والأجهزة الأمنية في البلاد.