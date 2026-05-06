قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إن ترامب "لن يُجبر على قبول اتفاق سيئ".
وأضاف أن الرئيس الأميركي يؤكد تفضيله للمسار الدبلوماسي، لكنه لا ينوي التسرع في التوصل إلى اتفاق غير مناسب، مشيرًا إلى أن ترامب "سيحقق اتفاقًا جيدًا للشعب الأميركي".
وأكد أنه "لا شك" في جدية ترامب حين يقول إن "النظام الإيراني يجب ألا يمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".
ذكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، أنه أجرى محادثة مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، وأعرب خلالها عن "قلقه العميق" إزاء تصاعد التوترات الجارية.
ووصف ماكرون الهجمات على البنية التحتية المدنية في الإمارات وعلى عدد من السفن بأنها "غير مبررة"، وأدانها.
وأكد أن على جميع الأطراف "رفع الحصار عن مضيق هرمز دون تأخير ودون شروط"، وإعادة وضع حرية الملاحة الذي كان قائمًا قبل اندلاع التوترات.
كما أشار إلى أن مهمة متعددة الجنسيات تقودها فرنسا وبريطانيا يمكن أن تساعد في استعادة الثقة بين مالكي السفن وشركات التأمين، مضيفًا أن نشر حاملة الطائرات "شارل ديغول" يأتي في هذا الإطار.
أفادت القناة 12 العبرية بأن مسؤولين أميركيين أبلغوا إسرائيل بأنهم "متفائلون" بإمكانية التوصل إلى إطار اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قال في بداية اجتماع مجلس الوزراء الأمني، إنه من المقرر أن يجري، مساء الأربعاء 6 مايو (أيار)، محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وقال نتنياهو إنه وترامب يتحدثان «تقريبًا كل يوم»، وإن فرق الجانبين أيضًا على اتصال يومي.
وأكد «التنسيق الكامل» بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأضاف: «لا توجد أي مفاجآت. لدينا أهداف مشتركة، وأهم هدف هو إخراج اليورانيوم المخصّب من إيران وتفكيك قدرات التخصيب لديها».
وقال رئيس وزراء إسرائيل إن ترامب يعتقد أنه يمكنه تحقيق هذا الهدف «بطريقة ما»، لكن إسرائيل مستعدة «لكل السيناريوهات»، وقد أصدر هذا الأمر للجيش والأجهزة الأمنية في البلاد.
قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في تصريح لقناة "الجزيرة"، إن إيران أبلغت المسؤولين اللبنانيين بأن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة سيشمل لبنان أيضًا.
وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أكد له أن لبنان جزء من أي اتفاق مع واشنطن لوقف إطلاق النار.
وأشار بري إلى أن أي اتفاق بين لبنان وإسرائيل يحتاج إلى ضمانات، معتبرًا أن إسرائيل "لا تلتزم بتعهداتها".
واتهم بري إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار ووقف الأعمال القتالية، رغم التزام حزب الله بالاتفاق.
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مجددًا أن مسؤولين في إيران يريدون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشيرًا، كما قال سابقًا على شبكات التواصل الاجتماعي، بشكل ضمني إلى أن إجراءات الولايات المتحدة قد تدفع إيران في نهاية المطاف إلى قبول الاتفاق.
وقال ترامب، ظهر الأربعاء 6 مايو (أيار)، خلال مأدبة غداء أقيمت في البيت الأبيض بمناسبة عيد الأم: "نحن نتعامل مع أشخاص يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق، وسنرى ما إذا كان بإمكانهم التوصل إلى اتفاق يرضينا أم لا".
ووصف ترامب ما سماه "حصار مضيق هرمز" بأنه "جدار فولاذي"، مضيفًا: "إذا لم يوافقوا الآن، فسوف يقبلون الاتفاق بعد قليل".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في رسالة مصوّرة، إن بلاده "مستعدة لكل السيناريوهات" بشأن إيران ووكلائها، مؤكدًا أن هذا التوجيه تم إبلاغه إلى الجيش والأجهزة الأمنية.
وأضاف أن إسرائيل "أقوى من أي وقت مضى"، بينما إيران ووكلاؤها أضعف من أي وقت مضى".
