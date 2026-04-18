قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن المفاوضات مع إيران مستمرة، لكنه عبّر عن عدم رضاه عن أسلوب طهران، قائلاً: "لقد قاموا ببعض المناورات الذكية"، مضيفًا أن "هذا ما يفعلونه منذ 47 عامًا"، رغم تأكيده أن المحادثات تشهد تقدمًا.
وأضاف، في تصريحات صحافية من مكتبه في البيت الأبيض، يوم السبت 18 أبريل (نيسان): "كانوا يريدون إغلاق المضيق مجددًا، كما فعلوا مرارًا عبر السنوات. لا يمكنهم ابتزازنا". وأوضح أنه سيحصل على "معلومات إضافية" حول الملف قبل نهاية اليوم.
وأضاف ترامب: "نحن في حوار معهم، وكما تعلمون اتخذنا موقفًا صارمًا. لقد قتلوا الكثير من الناس، كما قتلوا عددًا من رجالنا".