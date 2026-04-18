قال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" إن ما لا يقل عن ثلاث هجمات على سفن تجارية وقعت في مضيق هرمز حتى يوم السبت 18 أبريل (نيسان).

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت في وقت سابق تلقيها تقريرًا عن حادث على بُعد 25 ميلاً بحريًا شمال شرق عُمان.

وبحسب التقرير، تعرضت سفينة حاويات لإصابة بمقذوف مجهول، ما أدى إلى أضرار في بعض الحاويات، دون تسجيل أي حريق أو تلوث بيئي.

كما اضطرت سفينتان هنديتان، ظهر يوم السبت، إلى تغيير مسارهما والعودة نحو الغرب بعد إطلاق النار من قِبل قوات الحرس الثوري في مضيق هرمز.

وأصيبت سفينة واحدة على الأقل بأضرار، دون ورود تقارير عن إصابات بين أفراد الطاقم.

وتُظهر تسجيلات صوتية مرتبطة بهذه الهجمات أن إحدى السفن كانت قد حصلت على إذن لدخول المضيق، لكنها استُهدفت لاحقًا، حيث أعلن مشغّلها أنهم في طريق العودة.

ووفقًا لموقع «تانكر تركرز» المتخصص في تتبع ناقلات النفط، فإن السفينتين المستهدفتين كانتا هنديتين، وكانت إحداهما تحمل مليوني برميل من النفط العراقي.