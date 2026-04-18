القضاء الإيراني يصادر أموال عدد من الرياضيين المعارضين للنظام
أفادت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بمصادرة أموال عدد من الرياضيين المعارضين للنظام وهم: كيميا علي زاده، لاعبة التايكواندو الإيرانية الأولمبية السابقة، وبختيار رحماني، وميلاد زنيدبور، وسوشا مكاني، وهم لاعبون سابقون في منتخب إيران لكرة القدم.
وجاء في التقرير: «تم التعرف على الحسابات البنكية، والمركبات، ولوحات التسجيل التابعة لهؤلاء الأشخاص وتمت مصادرتها».
وكانت السلطة القضائية قد أعلنت سابقًا مصادرة أموال علي دائي، وعلي كريمي، ومسعود شجاعي، وزهرا قنبري، وعلي رضا فغاني بسبب معارضتهم للنظام الإيراني.