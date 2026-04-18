قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن "الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يجب أن يدرك أن إيران ليست موضوعًا لصناعة الأخبار، بل هي لاعب رئيسي وحاسم في معادلات العالم".

وأضاف: "لقد انتهى زمن العربدة الأميركية في المياه الخليجية".

وتابع عزيزي أن البرلمان الإيراني يسعى حاليًا، عبر إقرار "مشروع الأمن المستدام وتنمية مضيق هرمز والمياه الخليجية"، إلى تحويل النفوذ الميداني، الذي تحقق خلال الحرب، إلى قانون دائم وذي طابع سيادي.