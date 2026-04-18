قال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: "إدارة مضيق هرمز بيد إيران، وسنحصل على حقّنا إما على طاولة المفاوضات أو في الميدان".
وأضاف: "تصريحات ترامب ناتجة عن المبالغة والكذب والأوهام، ولا تستدعي الرد".
وتابع: "إن انتهاء الحرب سيكون مقرونًا بانتهاء العقوبات".
قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن "الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يجب أن يدرك أن إيران ليست موضوعًا لصناعة الأخبار، بل هي لاعب رئيسي وحاسم في معادلات العالم".
وأضاف: "لقد انتهى زمن العربدة الأميركية في المياه الخليجية".
وتابع عزيزي أن البرلمان الإيراني يسعى حاليًا، عبر إقرار "مشروع الأمن المستدام وتنمية مضيق هرمز والمياه الخليجية"، إلى تحويل النفوذ الميداني، الذي تحقق خلال الحرب، إلى قانون دائم وذي طابع سيادي.
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرًا عن وقوع حادث على بُعد 25 ميلًا بحريًا شمال شرق عُمان.
وأفادت بأن سفينة حاويات تعرّضت لإصابة بمقذوف مجهول، ما أدى إلى تضرّر بعض الحاويات، دون تسجيل أي حريق أو تلوث بيئي.
كما اضطرت سفينتان هنديتان، ظهر السبت 18 أبريل (نيسان)، إلى تغيير مسارهما والعودة نحو الغرب، عقب إطلاق النار من قِبل قوات الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنه منذ بدء الحصار البحري على سواحل إيران الجنوبية، تم تغيير مسار 23 سفينة وإعادتها بأوامر من القوات الأميركية.
وأوضح الجيش الأميركي أنه يطبّق هذا الحصار على السفن التي تدخل إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو تغادرها.
ويُذكر أن تنفيذ الحصار البحري على حركة السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية بدأ يوم الاثنين 13 أبريل (نيسان) الجاري عند الساعة 17:30 بتوقيت طهران.
استنادًا إلى معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تعرّض مواطن إيراني لهجوم عنيف في وسط لندن. ويُقال إن الشرطة تجري تحقيقًا في الحادثة.
ولم تُكشف هوية هذا الشخص بعد، لكن مصادر "إيران إنترناشيونال" أفادت بأنه "شخص مهني يعمل في لندن"، وكان خلال السنوات الماضية يمارس أنشطة معارضة سلمية ضد النظام الإيراني.
وجاء هذا الهجوم في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التهديد والترهيب والعنف ضد معارضي النظام الإيراني في بريطانيا.
وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت، يوم الجمعة 17 أبريل (نيسان)، ثلاثة أشخاص على خلفية محاولة إضرام حريق قرب المقرّ المركزي لقناة "إيران إنترناشيونال" في لندن.
وأعلنت الشرطة أن هؤلاء يواجهون ملاحقة قانونية بتهمة إلقاء قنابل حارقة باتجاه المقرّ الرئيسي لهذه الشبكة في شمال غرب لندن.
ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية أو مادية، لكنه أعاد إثارة المخاوف بشأن أمن وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في بريطانيا.
قال نائب وزير الخارجية الجمهورية الإسلامية سعيد خطيب زاده: "نحن نريد بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، لكن الطرف الأميركي يحاول إضعاف المسار الدبلوماسي".
وأضاف أنه في نهاية الحرب الثانية، وقبل بدء الهدنة المؤقتة لمدة أسبوعين، قامت إيران بعرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وتابع أنه لن يحدث أي حصار على إيران في المستقبل، وأنه لا يمكن لأحد أن "يفرض إرادته علينا".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت الحصار البحري على إيران بعد إصرار طهران على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز.
وأكد خطيب زاده: "إذا اندلعت الحرب مجددًا، سنرد بكامل قوتنا".
وتنتهي الهدنة المؤقتة بين طهران وواشنطن في 22 أبريل (نيسان) الجاري.