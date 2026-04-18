قال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: "إدارة مضيق هرمز بيد إيران‌، وسنحصل على حقّنا إما على طاولة المفاوضات أو في الميدان".

وأضاف: "تصريحات ترامب ناتجة عن المبالغة والكذب والأوهام، ولا تستدعي الرد".

وتابع: "إن انتهاء الحرب سيكون مقرونًا بانتهاء العقوبات".