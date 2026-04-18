ترامب: نجري محادثات "جيدة جدًا" مع إيران
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: "إننا نجري محادثات جيدة جدًا مع إيران".
وأضاف: "نحن نتحدث معهم، وسنحصل على معلومات بحلول نهاية اليوم".
وأكد الرئيس الأميركي: "لقد كانوا يريدون إغلاق المضيق مرة أخرى".
صرح نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، بأنه "إذا اندلعت حرب مجددًا، فسنرد بكل قوتنا".
وأضاف: "نحن نرغب في بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، لكن الجانب الأميركي يسعى إلى تقويض المسار الدبلوماسي".
وتابع: "لن يكون هناك أي حصار على إيران في المستقبل، ولا يمكن لأي طرف أن يفرض إرادته علينا".
قال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: "إدارة مضيق هرمز بيد إيران، وسنحصل على حقّنا إما على طاولة المفاوضات أو في الميدان".
وأضاف: "تصريحات ترامب ناتجة عن المبالغة والكذب والأوهام، ولا تستدعي الرد".
وتابع: "إن انتهاء الحرب سيكون مقرونًا بانتهاء العقوبات".
قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن "الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يجب أن يدرك أن إيران ليست موضوعًا لصناعة الأخبار، بل هي لاعب رئيسي وحاسم في معادلات العالم".
وأضاف: "لقد انتهى زمن العربدة الأميركية في المياه الخليجية".
وتابع عزيزي أن البرلمان الإيراني يسعى حاليًا، عبر إقرار "مشروع الأمن المستدام وتنمية مضيق هرمز والمياه الخليجية"، إلى تحويل النفوذ الميداني، الذي تحقق خلال الحرب، إلى قانون دائم وذي طابع سيادي.
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرًا عن وقوع حادث على بُعد 25 ميلًا بحريًا شمال شرق عُمان.
وأفادت بأن سفينة حاويات تعرّضت لإصابة بمقذوف مجهول، ما أدى إلى تضرّر بعض الحاويات، دون تسجيل أي حريق أو تلوث بيئي.
كما اضطرت سفينتان هنديتان، ظهر السبت 18 أبريل (نيسان)، إلى تغيير مسارهما والعودة نحو الغرب، عقب إطلاق النار من قِبل قوات الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنه منذ بدء الحصار البحري على سواحل إيران الجنوبية، تم تغيير مسار 23 سفينة وإعادتها بأوامر من القوات الأميركية.
وأوضح الجيش الأميركي أنه يطبّق هذا الحصار على السفن التي تدخل إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو تغادرها.
ويُذكر أن تنفيذ الحصار البحري على حركة السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية بدأ يوم الاثنين 13 أبريل (نيسان) الجاري عند الساعة 17:30 بتوقيت طهران.