"يورونيوز": روسيا تحقق مكاسب اقتصادية من الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران
أفادت "يورونيوز" بأن روسيا حققت مكاسب اقتصادية من الحملة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، حيث بلغت إيرادات البلاد من الوقود الأحفوري 7.7 مليار يورو خلال الأسبوعين الأولين بعد بدء الحرب.
وذكرت يورونيوز، يوم الخميس 19 مارس (آذار)، أن استمرار الصراعات وعرقلة مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز أدى إلى انخفاض الإمدادات النفطية العالمية وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
وفي الوقت نفسه، علّقت الولايات المتحدة جزءًا من العقوبات المفروضة على موسكو للتخفيف من تداعيات الأزمة الحالية.
وبحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، تمكنت روسيا خلال أسبوعين فقط من بدء الحرب من زيادة أرباحها من صادرات النفط والوقود الأحفوري عمومًا.
وخلال أول 15 يومًا من مارس الجاري حققت موسكو متوسط إيرادات يومية من صادرات النفط قدره نحو 372 مليون يورو، أي بزيادة تقارب 14 في المائة مقارنة بالمتوسط اليومي لشهر فبراير (شباط) الماضي.
وبشكل إجمالي، بلغت إيرادات روسيا من صادرات النفط والغاز والفحم خلال هذه الفترة 7.7 مليار يورو، أي نحو 513 مليون يورو يوميًا، بزيادة قدرها 8.7 في المائة مقارنة بالمتوسط اليومي لشهر فبراير البالغ 472 مليون يورو.