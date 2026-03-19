قال رئيس الوزراء الإسرائيل، بنيامين نتنياهو: "إن إسرائيل تصرفت بمفردها ضد منشآت الغاز في عسلوية بإيران".

وأضاف: "طلب منا الرئيس ترامب الامتناع عن الهجمات المستقبلية، ونحن ملتزمون بذلك".

كما قال نتنياهو: "هناك العديد من المؤشرات على انهيار النظام الإيراني. مؤشرات كثيرة. كنت أتمنى أن أتمكن من كشفها كلها، لكن أرى أنها موجودة. هل يمكنني أن أعد الآن بانهيار النظام؟ لا أستطيع. أستطيع أن أقول إننا نحاول تهيئة الظروف ليحدث الانهيار، لكنه قد يظل قائمًا، وإذا بقي، فسيكون أضعف بكثير".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا النظام سيكون في أضعف نقطة له، حيث فقد الصناعات القاتلة التي بنوها على مدى عقود، وضاعت الكثير من قدراته الأخرى، واكتسب خبرة ومعرفة كافية إذا حاول مرة أخرى القيام بمثل هذا الفعل، فسيكون هدفه مرة أخرى وربما بصورة أشد".

وأضاف: "الوحشية المطلقة لهذا النظام تجعل منه خطرًا فريدًا؛ ليس فقط على إسرائيل والولايات المتحدة، بل على جميع الدول".