قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "لا يمكنني الكشف عن خططنا القتالية. من الواضح أن حزب الله لم يعد كما كان سابقًا، وقد دمرنا جزءًا كبيرًا من قدراتهم الصاروخية. من الواضح أن أولويتنا الأساسية موجهة نحو إيران. إذا انهار النظام، فستعلمون أن حزب الله سينهار أيضًا".

وأضاف نتنياهو: "لست متأكدًا من هو يحكم إيران الآن. مجتبى، الخليف البديل للمرشد، لم يظهر بعد. هل رأيتموه؟ نحن لم نره. ولا يمكننا أن نضمن بدقة ما سيحدث هناك. هناك ضبابية كبيرة. ما نراه هو وجود توترات كبيرة بين من يسعون للوصول إلى السلطة، ولا يوجد موقف موحد. أحيانًا ترى ذلك في التعليمات المتناقضة الصادرة، يفعلون شيئًا ثم يتراجعون عنه وهكذا تتكرر الأمور".

وتابع: "أعتقد أنه من المهم أن يعرفوا أنه إذا ظنوا أنهم قادرون على استهداف العالم أو رئيس الولايات المتحدة، فسيصبحون هم الهدف. وهذا يخلق قدرًا كبيرًا من عدم اليقين. لقد رأينا أن هذا يمكن أن يكون مؤثرًا. القضاء على نصر الله لم يُستبدل أبدًا، لأن بعض الأشخاص لا يمكن استبدالهم. أعتقد أن السلطة والسيطرة التي كان يمتلكها خامنئي لن تنتقل لأي شخص، لا لمجتبى إذا كان هو، ولا لأي شخص آخر. لكن أعتقد أن هذا جزء من الجهود لكسر النظام، وهذا لا يحدث في يوم واحد. لقد مرت 20 يومًا على العمليات".

وأكد نتنياهو: "نشهد بعض الخيانات. يُرى الخوف والرعب في وحدات الحرس الثوري التي تدير الصواريخ الباليستية. هل تعرفون لماذا؟ لأنهم يخافون الموت. ليس جميعهم انتحاريين، في الواقع معظمهم ليسوا كذلك. لذلك نرى الفرار، لكننا سنضربهم مرة أخرى ومرة أخرى. على الأقل، ما نريد فعله هو تدمير القدرات الصناعية التي كانت لديهم لإنتاج هذه الأسلحة، وسيتعين عليهم إعادة البناء من الصفر، وهذا أمر صعب جدًا".

وقال: "لن أدخل في تفاصيل بعض الإجراءات الأخرى. نعم، النظام قد يتغير. هل هناك ضمان لذلك؟ لا. وفي النهاية، هل الأمر متروك للشعب الإيراني ليستفيد من الظروف التي أوجدناها لإضعاف النظام؟ سنرى. بالمناسبة، الشعب الإيراني شجاع جدًا. لا أوجه لهم أي انتقاد، أعتقد أنهم شجعان جدًا وقد عانوا كثيرًا".