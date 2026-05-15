هندوراس تصنّف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".. رسميًا
أدرجت هندوراس رسميًا الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس على قائمة المنظمات الإرهابية.
وأعلنت وزارة خارجية هندوراس، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي في إطار موقف البلاد الثابت في إدانة الإرهاب وتمويله "بجميع أشكاله ومظاهره"، ويعكس التزامها بالتعاون الدولي للوقاية من التهديدات الإرهابية ومواجهتها.
ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بحكومة هندوراس عبر رسالة نشرها على منصة "إكس" لاتخاذها هذا الإجراء ضد الحرس الثوري الإيراني وحماس.
وجاء في الرسالة: "إن هذه الخطوة تعد خطوة مهمة أخرى لتعزيز الجبهة العالمية لمكافحة الإرهاب، الذي يهدد أمن العالم أجمع، بما في ذلك أميركا اللاتينية".
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، يوم الجمعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تسريع إنشاء خط أنابيب نفط جديد بهدف مضاعفة قدرتها التصديرية عبر الفجيرة بحلول عام 2027، في خطوة من شأنها تعزيز قدرة البلاد على تجاوز مضيق هرمز بشكل كبير.
ووفقًا لما أفاد به المكتب، فقد أصدر ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، توجيهات إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لتسريع تنفيذ مشروع خط أنابيب الغرب–الشرق.
وأضاف البيان أن خط الأنابيب قيد الإنشاء حاليًا، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2027، دون الإشارة إلى الجدول الزمني الأولي للمشروع.
ويبلغ خط الأنابيب النفطي الحالي في أبوظبي، المعروف أيضًا باسم خط حبشان–الفجيرة، قدرة نقل تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميًا، وقد لعب دورًا محوريًا في تمكين الدولة من تعزيز صادراتها المباشرة من سواحل خليج عُمان.
أفاد مواطنون، عبر رسائل أرسلوها إلى شبكة "إيران إنترناشيونال"، بتدهور الأوضاع المعيشية في إيران، ولا سيما ما يتعلق بنقص الأدوية وارتفاع أسعارها. وفيما يلي مقتطفات من تلك الرسائل:"لأول مرة منذ 28 فبراير من العام الماضي تمكنت بصعوبة بالغة من الاتصال بالإنترنت...
شرات ليسكانتين (لعلاج الصرع والتشنجات) ارتفع سعره من 900 ألف تومان العام الماضي إلى 4 ملايين و200 ألف تومان، كما أنه غير متوفر".
"تفاقمت أزمة ارتفاع الأسعار وندرة الأدوية في إيران. وصل سعر شريط فيتامين B6 وB12 إلى مليون و300 ألف تومان، وأصبح كثير من المرضى غير قادرين على الشراء".
"أنا أعمل في صيدلية في مدينة قدس. جاء أب للحصول على دواء لابنه ولم يكن يملك المال الكافي. كان يريد شراء الدواء باستخدام بطاقة الدعم، لكن ذلك لم يكن ممكنًا، فبدأ يبحث عن طريقة لبيعها حتى يتمكن من شراء الدواء".
تفيد التقارير بأن سفينة كانت راسية بالقرب من ميناء الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد صعد إليها أشخاص مجهولون وتم توجيهها نحو المياه الإيرانية. وذكرت وكالة رويترز أن شركة الأمن البحري «فانغارد» قالت إن هذه العملية يُحتمل أن تكون قد نُفذت من قبل قوات إيرانية.
وكانت الهيئة البحرية «UKMTO» قد أفادت سابقًا بدخول أشخاص غير مصرح لهم إلى السفينة.
وفي الوقت نفسه، تحدثت مصادر بحرية عن زيادة التحركات في مضيق هرمز. وبحسب التقارير، فإن عدة سفن، من بينها ناقلات نفط وسفن تجارية، عبرت هذا الممر خلال الأيام الأخيرة بتنسيق محدود، في حين كان عدد العبور اليومي قد انخفض بشكل ملحوظ في وقت سابق.
كما أفادت التقارير بأن قوات الحرس الثوري أعلنت أن عددًا أكبر من السفن قد عبر مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يشير إلى تغير تدريجي في وضع حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
أفاد موقع "أكسيوس"، في تقرير حول إيران، بأن المسؤولين الأميركيين لا يتوقعون أن يتخذ دونالد ترامب خلال زيارته إلى الصين خطوات كبيرة بشأن طهران، لكنهم يعتقدون أنه قد يتخذ قراره التالي مباشرة بعد انتهاء الزيارة.
وبحسب التقرير، فإن أحد الخيارات قيد البحث هو إعادة إطلاق "مشروع الحرية"، وهو خطة تحاول فيها البحرية الأميركية كسر حالة الجمود في مضيق هرمز.
وأضاف "أكسيوس" أن خيارًا آخر يتمثل في بدء حملة قصف جديدة تركز على البنية التحتية في إيران.
كما نقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم سيكونون في حالة تأهب قصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذا قرر ترامب استئناف الحرب.
طالب ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، حسين شریعتمداري، في مقال له، بضرورة تحرك إيران لاستعادة البحرين فوراً، مشيراً إلى تاريخ انفصالها عن إيران.
وكتب شریعتمداري: "هل هناك أدنى شك في حقيقة أن البحرين ما زالت جزءاً من الأراضي الإيرانية؟ إذا لم يكن هناك شك، وهو كذلك بالفعل، فلماذا لا يتم اتخاذ أي إجراء لاستعادتها؟".
وأضاف شریعتمداري قائلاً: "المتوقع، وهو توقع مستحق وضروري، أن تضع إيران الآلية القانونية لاستعادة البحرين على جدول أعمالها العاجل".
كما تساءل في مقاله: "لماذا يجب أن يكون جزء من أراضي إيران ليس فقط تحت سيطرة الأجانب، بل يتحول أيضاً إلى قاعدة للولايات المتحدة وإسرائيل؟".