أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بداية كلمته خلال مؤتمر صحافي، مخاطبًا الشعب الإسرائيلي: "أنا فخور بكم، بصمودكم وثباتكم. أعلم مدى صعوبة البقاء في الغرف الآمنة والملاجئ، وأدرك التحديات التي تواجهونها مع الأطفال والتعليم والأعمال، كما أعلم كم أن هذا الوضع صعب على كبار السن".

وأضاف: "نحن نركز على ثلاثة أهداف: تدمير البرنامج النووي الإيراني، وتدمير برنامج الصواريخ الباليستية، وتهيئة الظروف التي تتيح للشعب الإيراني تقرير مصيره بنفسه".

وتابع نتنياهو: "بعد أن أصدر علي خامنئي أوامر بإعادة إحياء وإعادة بناء البرامج النووية والصاروخية التي دمرناها، وإخفائها في أعماق الأرض، فإننا نتحرك الآن، ليس فقط لتدمير الصواريخ الباليستية وما تبقى من البرنامج النووي، بل أيضًا لتدمير الصناعات والبنية التحتية التي تُمكّن من إنتاج هذه البرامج".