بيع أسلحة أميركية بأكثر من 16 مليار دولار للإمارات والكويت بعد هجمات إيران عليهما
وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة عسكرية بقيمة تتجاوز 16 مليار دولار إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت، وهما دولتان تعرضتا لخسائر عسكرية جراء هجمات النظام الإيراني.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مع إعلان «حالة طوارئ»، الموافقة على البيع الفوري لهذه المعدات.
ووفقاً لمسؤولين أميركيين، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للدول الخليجية في مواجهة التهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة.
ويشمل الجزء الأكبر من الصفقة بيع رادارات متقدمة للدفاع الجوي إلى الكويت بقيمة 8 مليارات دولار، وأنظمة تتبع الصواريخ الباليستية إلى الإمارات بقيمة 4.5 مليار دولار.
كما ستحصل الإمارات على معدات لمواجهة الطائرات بدون طيار، وصواريخ جو-جو، بالإضافة إلى تطوير مقاتلات إف-16 ضمن هذه الحزمة العسكرية.